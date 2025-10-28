“Nosotros no contamos ni con bodegas ni con influencers”: Registrador responde a cuestionamientos

Colombia

Este martes 28 de octubre se cumplen dos años del ataque contra la Registraduría del municipio de Gamarra, en el departamento del César, en el que una funcionaria de la institución perdió la vida previo a la realización de unas elecciones atípicas.

Desde allí, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la deliberación política no puede terminar representada en tragedias e indicó que justo esos hechos ocurridos en Gamarra, se originaron por una noticia falsa.

“El fenómeno de la desinformación genera víctimas mortales en nuestro país; por esta razón, hoy hacemos un llamado para que el lenguaje de odio y la violencia no tengan la última palabra en Colombia. Ya es hora de que se desescale ese lenguaje que está generando serias dificultades para la democracia y el Estado de derecho”.

“Los registradores están cumpliendo su deber”

A propósito el registrador se pronunció sobre las amenazas que recibió la Registraduría durante la jornada electoral de este domingo y afirmó que “los registradores lo único que están haciendo es cumpliendo su deber, trabajando con honestidad y con transparencia”.

Explicó además que desde la organización electoral se está desplegando “todo un ejercicio” para ver la situación de cada uno de sus funcionarios en todo el país y así mismo, analizar qué afectaciones pueden tener de acuerdo a la realización de sus labores, pensando acciones para garantizar la seguridad y el desarrollo de las elecciones de 2026.

“Lo que hay aquí es una entidad garantizando la democracia”

De hecho, hizo un llamado a la población e incluso a otros funcionarios públicos, para que “entiendan que desde la Registraduría cumplimos una labor gerenciaria y operativa”. Aclaró Penagos que las decisiones finales las toman los jueces y las comisiones escrutadoras, afirmó que “aquí lo que hay es una entidad garantizando la democracia”.

Agregó el registrador que la organización electoral no cuenta “ni con bodegas ni con influencers y obviamente todo ese despliegue inmenso de redes sociales”, las cuales asegura en ocasiones golpean entidades como la misma Registraduría, generan desconfianza y limitan la democracia en el país.