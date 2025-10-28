Nos tienen secuestrados: Soldado colombiano en Ucrania denuncia que han empeorado condiciones para ellos

Luego que se hicieran públicas las denuncias de los soldados colombianos que están luchando en Ucrania donde indican que han sido víctimas de repetidas violaciones de sus derechos en ese país y aseguraron que están detenidos y que les han retirado sus pasaportes para evitar que regresen al país, aparecen nuevas denuncias.

En entrevista con 6AM uno de esos soldados colombianos en Ucrania indica que se han empeorado sus condiciones luego que realizaron dichas denuncias.

“Estamos muy cerca de la frontera con Rusia, aquí ya estamos temiendo por la vida de nosotros. Hay más de 200 personas en total alrededor de donde nos encontramos, todo el mundo tiene miedo porque estamos desarmados, no tenemos armamento, no tenemos absolutamente nada, nos tienen es en cautiverio”, afirmó el soldado.

La respuesta de Cancillería:

El soldado indicó que lo única respuesta que han recibido es que ellos no tienen conocimiento, que están tratando de revisar qué es lo que está pasando con esa unidad, pero no hay más información.

Actualmente están a la espero que no los pongan a combatir de nuevo. Por el momento se encuentran ubicados en una especie de caseríos donde todos los días pasan drones y hay explosiones frecuentemente.

Aproximadamente en la zona se encuentran cerca de 200 personas que están solicitando la baja para poder irse de Ucrania.

El soldado también comentó que cuando se empezaron a conocer las denuncias que ellos hicieron en contra de los soldados ucranianos, llegó un comandante que les regresó sus pasaportes, que previamente habían sido retenidos: “Nos dijo que los que se quisieran ir eran libres y se podrían ir, muchos salimos hacia la frontera, a conseguir vuelos para podernos ir, pero allí nos detuvieron nuevamente y nos metieron en cárceles y en estaciones de policía”.

Denunció que hay compañeros de él a quienes no les pagan desde hace más de tres meses y hay quienes les han pagado, pero mucho menos de lo que se había acordado previamente: “Ellos nos obligan a cumplir el contrato, pero son ellos quienes no lo cumplen”.