Neiva avanza en la adecuación de salas de lactancia materna en espacios públicos y entes privados

Neiva

En cumplimiento de la resolución emitida por el Ministerio de Salud, el municipio de Neiva avanza en la planeación y adecuación de salas de lactancia materna en distintos puntos de la ciudad. Estas salas buscan garantizar que las madres puedan amamantar a sus bebés en condiciones dignas, seguras y privadas, sin ningún tipo de restricción. Actualmente, se adelantan trabajos de adecuación en la Alcaldía Municipal, donde hasta la fecha no existía un espacio de este tipo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, Lilibeth Galván, afirmo que “se proyecta instalar nuevas salas en el Parque de los Niños y el Parque de la Música. Además, algunos lugares como la Terminal de Transporte, el aeropuerto y varios centros comerciales ya cuentan con estos espacios, convirtiéndose en referentes para la implementación de la norma. Las autoridades locales reiteraron que estas salas deben contar con condiciones higiénicas y mobiliario apropiado para las madres y sus bebés”.

La funcionaria, recordó que el objetivo principal es fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y prolongarla hasta los dos años. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer uso responsable de estas instalaciones, ya que en varios puntos se ha evidenciado su subutilización. Desde la Secretaría de Salud se realiza acompañamiento técnico, inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Por su parte, algunas empresas del sector privado y público están. Implementando estas salas que beneficiará a cientos de madres lactantes de nave y el departamento del Huila cuando lleguen a realizar algún tipo de documentación o diligencia a estas entidades públicas o privadas del departamento del Huila.