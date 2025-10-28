Militares de Armada habrían apoyado a disidencias FARC a enviar cocaína a EE.UU

Captura de tres militares y tres civiles que estarían implicados en una red delictiva dedicada al envío de cocaína al exterior. Foto: Armada Nacional.

La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció el avance de las investigaciones sobre un caso de corrupción en la Armada Nacional que habría afectado parte de las operaciones navales contra el narcotráfico en el Pacífico colombiano.

Los militares implicados, que tenían poca carrera en la institución, habrían recibido grandes sumas de dinero a cambio de entregar a la ‘Segunda Marquetalia’, disidencias FARC que comanda alias ‘Iván Márquez’, la ubicación de los buques y otras unidades militares.

Esta información clave la usaban los narcotraficantes para planear la ruta marítima adecuada con lanchas rápidas ‘Go Fast’ y sacar toneladas de cocaína al exterior, principalmente a países de Centroamérica y a Estados Unidos, sin ser detectados por la Armada Nacional.

En las últimas horas, en una operación coordinada entre la Armada, Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional, seis personas fueron capturadas de manera simultánea en el municipio de Tumaco y las ciudades de Cartagena y Cali. Entre ellas están tres militares y tres civiles, quienes integrarían esta red delictiva.

El origen del caso

La génesis de la investigación, que duró unos dos años, se dio en la Armada Nacional. En septiembre de 2023 se incautó en el Pacífico una lancha con dos toneladas de cocaína que tenía como destino final Panamá.

La embarcación había zarpado desde el corregimiento de Salahonda, ubicado en el municipio de Francisco Pizarro, Nariño. Realizó un ‘extraño’ trayecto hasta el vecino país de Ecuador, regresó a aguas colombianas y emprendió su rumbo con el cargamento a Centroamérica, según la inteligencia naval.

Al interrogar a los tres tripulantes capturados, se descubrieron las primeras pistas de una red de narcotraficantes, aliados con las disidencias FARC en el departamento de Nariño, que transportaba drogas a países como Estados Unidos.

Desde ese momento, se evidenció que militares estarían implicados, según dijo a la Unidad Investigativa de Caracol Radio, el vicealmirante Camilo Segovia, Inspector General de la Armada Nacional.

“Se detectó una posible fisura e intercambio de información privilegiada no aprobada por la Armada, debido a la forma en que los capturados manifestaban lo que ocurría en el área de operaciones. A partir de ese momento inicia la investigación”, aseguró.

Este fue el punto de partida, pero la Armada Nacional tiene varias incautaciones relacionadas con este caso que superan las cuatro toneladas de cocaína, avaluadas en 85 millones de dólares que no alcanzaron a entrar a las finanzas de grupos armados.

‘Militares sobornados’: tenían poca carrera en la Armada

Los tres suboficiales son bastante jóvenes. Uno de ellos tiene el grado de marinero y los otros dos son cabos de Infantería de Marina. Ya fueron capturados de manera simultánea en Cartagena y el municipio de Tumaco, Nariño.

Al parecer, cuando prestaron sus servicios en unidades del Pacífico, recibieron sumas de dinero por el envío de información privilegiada a los narcos y así evitar que lanchas cargadas con cocaína fueran detectadas por la Armada.

“El marinero tenía acceso al sistema de vigilancia y compartía esta información a los delincuentes. Por ejemplo, la ubicación de las unidades militares en el área de operación y a veces de los buques. De otro lado, los dos cabos les contaban a los criminales datos sobre el material incautado que se entregaba a la Fiscalía”, detalló el vicealmirante Segovia.

Las investigaciones indican que esta información, presuntamente, iba al Bloque Occidental “Alfonso Cano” de las disidencias FARC y era clave para determinar una ruta marítima para sacar los alijos por el Pacífico sin ser detectados por la Armada.

El vicealmirante Segovia explicó que son casos aislados e hizo énfasis en los métodos de la Inspección de la Armada Nacional para evitar que se repitan.

“Se nos hace muy curioso, sin estigmatizar, que siendo tan jóvenes y con poco tiempo en la institución tengan este tipo de comportamientos. No es normal en ninguna etapa de la carrera militar. Nos genera una inquietud que nos obliga a continuar trabajando con los procesos de fortalecimiento de nuestros principios y valores institucionales”, enfatizó.

¿Quiénes son los civiles capturados?

En la operación de la Armada y Fiscalía donde fueron capturados los militares también fueron detenidos dos hombres y una mujer en el municipio de Tumaco y la ciudad de Cali.

El modus operandi consistía en que uno se encargaba de establecer contacto con los integrantes de la Armada Nacional y de la coordinación para el envío de los cargamentos al exterior con la información aportada.

La segunda persona tenía contacto directo y mantenía alianzas con el Bloque Occidental ‘Alfonso Cano’ y, por último, la otro implicada era responsable de posiblemente pagar los sobornos al personal militar.

Por ahora, la Fiscalía avanza en la judicialización de los tres militares y tres civiles por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir agravado y cohecho. Por su parte, la Armada Nacional adelantará un proceso de retiro del servicio activo de los uniformados.

Diferencias entre Colombia y EE.U.U en el desarrollo de operaciones marítimas

Este resultado muestra un fuerte contraste actualmente. Mientras la Armada de Colombia capturó e investigó a los tripulantes de la lancha con cocaína que interceptó en el Pacífico, Estados Unidos está adelantando bombardeos contra estas embarcaciones sin dejar rastro.

En el primer caso, se permitió descubrir un caso de corrupción en la Armada. En el otro, los misiles estadounidenses hunden en el océano las posibilidades de adelantar las investigaciones.

El vicealmirante Carlos Segovia, Inspector de la Armada Nacional, no hizo mayor mención al ser preguntado por las actuales operaciones militares del Gobierno Trump en el Pacífico.

“Nosotros vemos las operaciones de la Armada de Colombia como un cumplimiento al mandato constitucional. Puedo garantizar que la institución sigue trabajando en proteger el patrimonio marítimo de los colombianos”, aseveró.

El alto oficial destacó los acuerdos de cooperación para continuar con la lucha contra el narcotráfico. “En este caso, para el momento de las investigaciones, la situación era totalmente diferente. Tuvimos el apoyo y un intercambio de información que permitió dar captura a estas seis personas”, dijo.