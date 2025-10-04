141 nuevos cadetes vivieron la ceremonia de entrega de armas y juramento a la bandera en Cartagena

Cartagena

Luego de tres meses de adaptación naval militar, 141 nuevos Cadetes, entre ellos 34 mujeres, vivieron uno de los momentos más significativos de la vida de un alumno de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”: la Ceremonia de entrega de armas y juramento a la bandera, donde reafirman su vocación de servicio con la Patria.

El evento marcial estuvo presidido por el Comandante de la Armada de Colombia, Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, y contó con la participación de autoridades civiles y militares, así como de familiares y amigos de los Cadetes.

Los jóvenes pertenecen al Contingente Naval Regular número 180, de Infantería de Marina número 124, Profesional de Infantería de Marina número 125 y Cuerpo Administrativo número 60, quienes el pasado 07 de julio pisaron las cubiertas de la Escuela Naval con el firme propósito de servir al país desde la Institución del mar.

Durante el acto marcial y siguiendo las tradiciones navales, los familiares orgullosos, entregaron a sus seres queridos las armas con las que prometen defender a su país y a las instituciones legítimas, siendo fiel a la República.

Además, juraron ante Dios y se comprometieron ante el Pabellón Nacional, a defender la bandera, incluso dando la vida por ella. Asimismo, a no abandonar a sus superiores o subalternos.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, continuará el proceso de formación de estos hombres y mujeres en sus cuatro singladuras, hasta convertirlos en Oficiales íntegros, comprometidos con la defensa de la Nación y los intereses de los colombianos.