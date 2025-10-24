Viernes 24 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

A esta hora hay gran congestión en la vía la línea entre Quindío y Tolima luego de más de 9 horas de cierre por un derrumbe en el túnel orejiamarillo, aunque la vía ya fue habilitada hay gran cantidad de vehículos

Desde la Policía de Tránsito del Quindío hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución y prudencia por este corredor vial debido a que hay carros represados en ambos sentidos de la carretera.

Seis precandidatos a cámara de representantes harán parte de la consulta del Pacto Histórico en el Quindío

Este domingo 26 de octubre se llevará la jornada de consulta interpartidista de cara a las elecciones del año 2026. Precisamente el concejal de Armenia por el Pacto Histórico, Jonatan Rojo señaló que están preparados para el proceso que es clave para las diferentes precandidaturas a las presidenciales, Senado y Cámara de Representantes.

Explicó que en cuanto a la consulta para la presidencial está el senador Iván Cepeda y la exministra de salud Carolina Corcho, en cuanto al Senado dijo que son más de 150 los aspirantes a nivel nacional.

Asimismo, destacó que frente a la consulta para Cámara de Representantes en el departamento serán seis precandidatos entre ellos Álvaro Molina que fue nominado por la Unión Patriótica, Miguel Grisales de la Colombia Humana y cuatro que ha nominado el Polo Democrático como Carlos Rozo, Natalia Marín, Mónica Bolívar y Camilo Giraldo.

Recordemos que eran siete precandidatos, pero Viviana Viera quien es una reconocida ambientalista del departamento desistió de su proceso electoral por temas personales.

el secretario de Gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez se refirió a las medidas que establecerán con el fin de brindar las garantías durante la jornada electoral.

En efecto señaló que articularán los esfuerzos como es el refuerzo con 200 policiales en cada uno de los puntos de votación. Enfatizó que también contarán con las mesas de justicia debidamente ubicadas y con los fiscales dispuestos a la judicialización en cuanto si se registra algún delito.

Manifestó que sobre las medidas restrictivas que se implementarían sería la ley seca que ya fue implementada en las elecciones de los consejos municipales de juventud, sin embargo, dio a conocer que están evaluando la hora.

Fue claro que tienen en análisis la medida porque Policía está solicitud ampliarla desde el día anterior de las elecciones y el sector comercio por su parte solicita evitar las afectaciones económicas. Resaltó que el grupo jurídico están en ese proceso y se tomará la decisión que más beneficie a la ciudad en temas de seguridad y comercio.

El Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario entregaron este 22 de octubre en Manizales el Índice de Competitividad de Ciudades [ICC] 2025, herramienta que mide y compara el desempeño de las principales 35 ciudades de Colombia en áreas clave como educación, infraestructura, innovación y desarrollo empresarial.

En el índice la ciudad de Armenia se ubicó a nivel nacional en el mismo puesto que en 2024 [11] con un puntaje de puntaje de 5,58 sobre 10, registrando un leve incremento de 0,1 puntos respecto a la medición anterior.

En cuanto a los trece pilares que conforman el Índice, Armenia tuvo sus mejores resultados en educación al ubicarse en la cuarta posición con 8,04 puntos con un incremento de 0,8 puntos respecto al 2024, y en la cuarta y quinta posición en los pilares de Innovación y Educación Superior con un puntaje de 4,89 y 5,61 respectivamente.

En cuanto al Entorno para los Negocios, la ciudad mejoró cinco posiciones al situarse en el puesto 14 con un puntaje de 5,50 gracias a un incremento de 0,8 puntos en comparación al año anterior.

Los pilares que representan retos para la ciudad de Armenia corresponden a: Infraestructura, pilar en cual se retrocedió 6 posiciones ubicándose en el puesto 15 a nivel nacional, en Salud, donde retrocedió 9 posiciones ocupando el puesto 15 puestos con un puntaje de 6,7 y Sostenibilidad Ambiental, pilar en el que se ocupó el puesto 27 con un bajo puntaje de 3,3.

La Gobernación del Quindío socializó ante la Asamblea, el presupuesto de inversión del departamento para la vigencia fiscal 2026, por un monto superior a los 475 mil millones de pesos. Esto con el propósito de garantizar transparencia y participación en la planeación financiera del próximo año.

Cumpliendo con la acción popular que fue debidamente garantizada en su medida cautelar por el Tribunal Administrativo del Quindío, en representación del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, el secretario de salud Carlos Alberto Gómez Chacón y la gerente nacional de Servicios de Salud Dannys Iveth Teherán, hicieron parte de la jornada de negociación entre la Eps Asmet Salud, Ips privadas y centros de ayudas diagnósticas.

El secretario de salud Carlos Alberto Gómez destacó que dentro los logros alcanzados se encuentra el giro de 1.423 millones adicionales a los 1.100 millones que se han girado durante este mes al Hospital Universitario Departamental San Juan de Dios, la revisión para el próximo 28 de octubre de todo lo que tiene que ver con la cartera, glosas y devoluciones por cerca de 4.000 millones de pesos que tiene esta misma entidad en la regularización de contratos de prestación de servicios con los hospitales de Génova, y mental de filandia

Gracias a la gestión conjunta entre el Hospital San Vicente de Paúl de Génova la Alcaldía de Génova, el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó un proyecto por 651 millones de pesos que fortalecerá la atención médica en los municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) del Quindío: Génova, Pijao y Salento.

Este proyecto piloto permitirá brindar atención directa en medicina interna, ginecología, pediatría y psiquiatría, beneficiando especialmente a las zonas rurales.

Hoy viernes 24 de octubre se llevará a cabo la Feria de Empleabilidad Joven 2025, que se realizará en la Plaza de Bolívar de Armenia, entre las 8:30 a. m. y las 12:00 m.

La jornada, respaldada por el Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial Quindío, reunirá a más de 29 entidades públicas y privadas, comprometidas con generar oportunidades reales para la juventud.

En el evento se ofrecerán 950 vacantes laborales en sectores operativos, auxiliares, administrativos, comerciales, asistenciales y profesionales, además de 230 programas académicos técnicos, de pregrado y posgrado, disponibles en modalidades virtuales y presenciales.

Durante la Feria, los jóvenes podrán participar en talleres prácticos de orientación laboral gratuita, diseñados para fortalecer sus competencias y facilitar su acceso al mercado laboral.

En el Quindío advierten que Fiscalía pretende delegar en los organismos de tránsito inspección técnica de cadáveres en accidentes

El director del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, Uriel Enoc Ortiz dio a conocer la compleja situación que se avecina si llega a materializarse la intención de Fiscalía para que los organismos de tránsito asuman la inspección técnica a cadáveres en accidentes.

El funcionario destacó que recibieron una circular de Fiscalía donde les anunciaban que a partir del 1 de enero quedará la responsabilidad en cada uno de los organismos de tránsito dicha inspección.

Aseguró que es alta la preocupación sobre el tema puesto que no cuentan ni con el presupuesto ni personal suficiente para llevar a cabo esa labor que ha desplegado Fiscalía habitualmente por eso desarrollan mesas de trabajo para llegar a acuerdos.

La intolerancia sigue siendo uno de los mayores generadores de los homicidios en Armenia

Las riñas que se presentan debido a la intolerancia entre familiares, amigos y desconocidos es una de las mayores problemáticas en la ciudad.

El caso reciente fue en el sector de La Cejita donde un hombre aparente habitante de calle fue asesinado con arma blanca por dos personas entre esas un menor de edad.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez envío un llamado especial a la comunidad para resolver los conflictos de manera pacífica y evitar este tipo de hechos. Señaló que intensifican las medidas para generar un ambiente de convivencia para menguar las agresiones que en muchas ocasiones deja muertos y heridos de gravedad por la intolerancia.

El programa de alimentación escolar en el Quindío beneficiará a 25.500 estudiantes en el año 2026

La secretaria de Educación del departamento, Tatiana Hernández resaltó que durante el año 2025 el programa ha funcionado sin dificultad lo que ha permitido una ejecución exitosa en las diferentes instituciones educativas.

Destacó que este año han reflejado el compromiso de la supervisión y de quienes han sido los operadores y por eso ya están en todo el proceso de planeación para el próximo año.

Explicó que en el año 2026 tendrán una disminución en las raciones industrializadas para fortalecer el preparado en sitio sea almuerzo o refrigerio para generar una aplicación del programa de manera muy consiente enfocado a que el desperdicio sea menor.

Dijo que apuntan a priorizar 25.500 estudiantes diarios con una proyección de matrícula de 33.000 estudiantes que iniciarán clases el próximo 26 de enero del otro año.

Las autoridades educativas del Quindío resaltan los buenos resultados en la prueba saber 11

La secretaria de Educación del departamento, Tatiana Hernández celebró los buenos resultados y el trabajo enfocado en fortalecer las capacidades de los estudiantes. Informó que están pendientes del consolidado oficial en el mes de noviembre puesto que ahora se conocen los resultados por parte de las instituciones educativas.

Enfatizó en que la mayoría vienen aumentando en sus promedios lo que genera gran satisfacción porque significa más oportunidades para los estudiantes a la hora de acceder a la gratuidad en la educación superior.

La secretaría de Salud departamental del Quindío invita a toda la comunidad a sumarse activamente a la Jornada de Intensificación de Vacunación Nacional, que se estará realizando este viernes 24 de octubre, en jornada nocturna, y el sábado 25, en la jornada central de 8:00 am a 4:00 pm, en los 31 puntos de vacunación ubicados en el departamento.

Feria de vivienda de Camacol Quindío el 24, 25 y 26 de octubre en el centro comercial Unicentro de Armenia a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días.

Milena Arango, directora de Camacol señaló “vamos a tener 22 stands dentro de los cuales tenemos dos entidades financieras, Banco de la Vivienda y Fondo Nacional del Ahorro”

Entre las constructoras están “constructora Poporo, constructora Camú, constructora Río Espejo, Construcciones Palacios, constructora Gres, Grupo Bolívar, constructora del toro, constructora Soriano, Tres Nevados, constructora Centenario, Uraqui Construcciones, Bienes raíz ilimitada, cumbre natura, Ramírez Noreña, Araba, los cedros y Niño Sánchez”

Cuentan también con el stand de Camacol donde pueden recibir información orientación básicamente de qué es lo que están buscando para nosotros poderlos llevar al stand que corresponde.

La artista Jessica Jaramillo, que, aunque nació en Sevilla en el Valle del Cauca es quindiana de corazón, actualmente es instructora del grupo representativo vocal coranto de la Uniquindío y esta presentado su nuevo lanzamiento musical.

Se trata del álbum QUE POR QUÉ CANTO BAMBUCOS, un compilado de ocho obras del folclor andino colombiano con el que se busca homenajear a ocho compositores nacionales vivos y los que en el álbum tiene una intervención o participación importante.

Andrés Aristizábal y Juan David Echavarría aprendices del Sena regional Quindío ocuparon el primer lugar en la categoría Desarrollo de Apps de Realidad Extendida, durante la competencia SENA Soft 2025, realizada en Pereira.

Santiago Bernal Arias, estudiante de décimo semestre del programa de Biología de la Universidad del Quindío, lidera el proyecto “Monitoreo participativo de la avifauna del AICA Reserva Natural Patasola: una herramienta integral para la conservación”, una iniciativa que busca promover la protección de esta área ecológica ubicada en el municipio de Salento, Quindío.

El próximo sábado 25 de octubre a las 4:30 p.m., el municipio de Buenavista vivirá una jornada significativa con la gran inauguración de la Plaza de Bolívar, La intervención, ejecutada por la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA, a través de un convenio interadministrativo con la alcaldía de Buenavista,

El proyecto tuvo una inversión total de $782.930.800, de los cuales el municipio aportó $300.000.000 y PROYECTA $482.930.800. Los trabajos se desarrollaron en un periodo de cuatro meses, cumpliendo con lo estipulado en el contrato de obra.

En deportes, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación (Imdera) continúa llevando deporte, recreación y alegría a todos los sectores de la ciudad y este viernes 24 de octubre, desde las 7:00 p. m. desarrollará una nueva jornada de la Ciclovía Nocturna en el barrio Corbones, con un circuito de 400 metros lleno de actividades recreativas, deportivas y familiares.

Y este domingo 26 octubre en el coliseo del municipio de Circasia, Caciques del Quindío jugará el partido de vuelta de los cuartos de final de la liga nacional de futbol de salón enfrentando a Zipaquirá de Cundinamarca a las 8 de la noche, cabe recordar que el partido de ida lo ganó Caciques 7 a 4.