Investigan muerte de hombre entre Turbaco y Arjona en Bolívar

Cartagena

En la vía que comunica del municipio de Turbaco a Arjona en el norte de Bolívar fue hallado muerto un hombre de 43 años en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Las primeras indagaciones apuntan a que varias personas que transitaban por esa vía hallaron el cadáver abandonado y dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. Inicialmente, el occiso fue ingresado sin identificar a la morgue de Medicina Legal de Cartagena, sin embargo, luego del examen de dactiloscopia se confirmó quién era.

Las autoridades indicaron que la víctima fatal fue identificada como Gustavo Mercado Ariza, de 43 años, y natural de Arjona.

Hasta el momento no se ha determinado si su cadáver presentaba signos de violencia, por lo que se espera que en las próximas horas se esclarezca los motivos de su fallecimiento.