Huem busca mejorar sus finanzas con el pago de deudas de las Eps

Cúcuta

El anuncio de desembolso de 20 mil millones dentro de una deuda por mas de 84 mil millones genera un paleativo para la situación financiera que tiene el hospital Erasmo Meoz por culpa de la Nueva Eps.

El desembolso inicialmente comenzará con ocho mil millones de acuerdo a la mesa de diálogo que han sostenido las directivas de la Eps con el agente interventor y el gerente el Huem doctor Hernando Mora.

El funcionario explicó que en la actualidad esa empresa compromete el 48% de la contratación del centro asistencial más importante de la región.

“Con estos recursos respondemos a la planta, a la nómina de Actisalud y nos podemos al día inicialmente en la nómina del hospital. Nuestro recurso humano es valioso y el compromiso de los trabajadores es seguir luchando por mantener abierto el hospital”.

En ese orden de ideas, también se logró revisar las glosas por cada evento facturado para la reclamación de pagos y mantener una estabilidad en los giros que se requieren para ir superando esa alta cartera.

El gerente agradeció el apoyo incondicional que ha sostenido la junta del centro asistencial y el gobernador de Norte de Santander William Villamizar en el desembolso de recursos de manera permanente para evitar una crisis más profunda en el centro médico.

Finalmente, el doctor Mora anunció un encuentro con el Ministro de la Protección Guillermo Jaramillo para revisar los proyectos del hospital que están pendientes para el guiño del gobierno nacional, sus recursos y su ejecución.