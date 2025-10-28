¿Fin de la paz en Gaza?: Netanyahu ordena retomar “ataques precisos” por incumplimientos de Hamas

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército ejecutar de inmediato “ataques contundentes en la Franja de Gaza” tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina.

La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Este martes también se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembros de Hamás en Rafah (sur de Gaza), dijo a EFE un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave.

Ataques retomados de inmediato

Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos, en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

Una portavoz del Gobierno israelí advirtió este martes de que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales, según asegura el Ejército fueron además falsamente enterrados en un hoyo.

Ya el 19 de octubre, una presunta escaramuza entre miembros de una unidad de la Policía de Hamás y las tropas en Rafah desembocó en una oleada de bombardeos israelíes en todo el enclave que se cobraron la vida de más de 45 gazatíes.

A pesar de estar bombardeando toda Gaza, Israel mantuvo que el alto el fuego sigue en vigor.

Hamás también culpa a Israel

Hamás acusó a Israel de “impedir” y “obstruir” los procesos de búsqueda de los 13 cuerpos de rehenes israelíes fallecidos que todavía permanecen en la Franja de Gaza, según un comunicado emitido en sus canales oficiales.

“La ocupación sionista continúa aplicando una política sistemática basada en impedir y obstruir los esfuerzos de búsqueda de los cuerpos de sus soldados”, afirma el comunicado.

“(Israel) Ha rechazado explícitamente la entrada de equipos conjuntos del Comité Internacional de la Cruz Roja y la resistencia palestina (Hamás y otras milicias) a varias zonas de la Franja de Gaza para llevar a cabo esta tarea”, agrega, matizando que el Ejército habría impedido la entrada de la maquinaria y los equipos necesarios para las operaciones de búsqueda.