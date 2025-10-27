Israel recibe el cuerpo 16 de un rehén muerto en cautiverio, aún faltan 12

Israel recibió, a través de la Cruz Roja, un ataúd con los restos de un rehén fallecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad dentro de la Franja de Gaza.

Con esta entrega, hasta ahora Hamás solo ha devuelto los cuerpos de 16 de los 28 cautivos fallecidos, es decir que aún faltan 12.

El domingo Hamás inició la busqueda de los cuerpos a áreas más allá de la denominada ‘Linea Amarilla’, es decir, la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto también envió material como a la espera de que se encuentren los demás cuerpos.

No pasar a la siguiente fase del acuerdo hasta entregar todos los cuerpos

El Foro de Familias de Rehenes, principal asociación de allegados de los cautivos israelíes en Gaza, recordó que el pacto comprendía el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos, para el 13 de octubre.

Por ello, instó “al gobierno israelí, a la administración estadounidense y a los mediadores a no pasar a la siguiente fase” hasta que el movimiento islamista palestino “haya cumplido todas sus obligaciones”.

La segunda fase del plan de Donald Trump para poner fin definitivamente a dos años de guerra incluye, principalmente, el desarme de Hamás y la amnistía o el exilio de sus combatientes, así como la continuación de la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza, unos puntos que siguen siendo objeto de debate.