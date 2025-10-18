Estados Unidos advierte que Hamás planea una violación inminente del alto el fuego en Gaza

Estados Unidos negó incumplimiento de Hamás en la entrega de restos de rehenes. Foto: EFE.

Estados Unidos alertó este sábado que dispone de “informes creíbles” que indican que Hamás podría ejecutar “una violación inminente” del alto el fuego pactado con Israel mediante un ataque dirigido a la población civil palestina.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado, Washington advirtió que “este ataque planeado contra civiles palestinos constituiría una violación directa y grave del acuerdo de alto el fuego y socavaría los importantes avances logrados mediante la mediación”.

Asimismo, el gobierno estadounidense señaló que ha informado a los países garantes del pacto sobre la potencial infracción y que “si Hamás continúa con este ataque”, tomará medidas para proteger a la población de Gaza y garantizar el cumplimiento de la tregua firmada el 9 de octubre.

Según el convenio, Israel aceptó suspender los bombardeos en la Franja el pasado jueves, tras casi dos años de conflicto que dejó aproximadamente 1.200 muertos y 250 rehenes capturados en los ataques de Hamás en territorio israelí.

Hamás también hace acusaciones

El gobierno de Hamás en Gaza, por su parte, acusa a Israel de haber violado el alto el fuego en 47 ocasiones, al alegar bombardeos y disparos dentro del área de la Franja bajo la tregua.

El pacto de alto el fuego contempla que las hostilidades cesen en toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí retroceda hasta la denominada “línea amarilla”. Sin embargo, el ejército ha defendido que continúa actuando bajo el marco de legítima defensa frente a amenazas hacia sus tropas, lo que, según autoridades palestinas, ha derivado en disparos contra civiles.

Por otro lado, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha reportado que hasta el miércoles la cantidad de 190.000 toneladas de ayuda humanitaria estaban autorizadas para entrar a Gaza.

Aun así, los gazatíes esperan la reapertura del paso de Rafah, en la frontera con Egipto, que se encuentra paralizado mientras Israel condiciona su apertura a la devolución de todos los cadáveres de los rehenes entregados por Hamás.