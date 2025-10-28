Israel dice que los restos del rehén 16 entregado por Hamás ya habían sido encontrados hace dos años

JERUSALÉN, 20/02/2025.-El Ejército de Israel anunció a las 11.47 hora local (9.47 GMT) que los vehículos que cargan con los ataúdes entregados este jueves por Hamás en Gaza, en los que se encuentran los cuerpos de cuatro rehenes israelíes, ya cruzaron a territorio israelí. "Hace poco, fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) introdujeron los ataúdes de los cuatro rehenes fallecidos a través de la frontera hacia Israel, y están siendo llevados al Instituto Nacional de Medicina Forense para pasar un proceso de identificación", recogió un comunicado castrense..-EFE/IDF***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** / IDF ( EFE )

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que los restos del rehén fallecido número 16 entregado por Hamás corresponden a Ofir Tzarfati, quien murió hace dos años.

Una parte de los restos de Tzarfati fue recuperada por el país hebreo a través de una operación militar hecha por Israel en la Franja de Gaza a finales de 2023.

Las fuerzas armadas israelíes difundieron imágenes grabadas por un dron que muestran, presuntamente, a milicianos de Hamás depositando estos restos en un hoyo, antes de alertar al personal de la Cruz Roja del hallazgo del cadáver.

Al respecto, los ministros ultraderechistas israelíes de Seguridad Nacional y Finanzas, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron castigar a Hamás por sus “reiteradas violaciones al acuerdo de alto al fuego” tras la entrega de los restos de un rehén fallecido que no correspondería a los 13 cuerpos de secuestrados que siguen en Gaza.

Por medio de un comunicado en Telegram, Gvir pidió a Netanyahu “dejarse de vacilaciones” y que dé la orden para “romperle las piernas de una vez por todas” a Hamás, pues asegura que la tardanza en la transferencia de “todos los cuerpos de nuestros soldados es en sí mismo una prueba de que la organización terrorista sigue en pie”.

“Graves repercusiones”

Tras este pedido, la portavoz del gobierno de Netanyahu, confirmó que el primer ministro tomará medidas al convocar una reunión de emergencia con altos oficiales de seguridad “para discutir las graves repercusiones que enfrentará ahora el grupo terrorista”.

Entretanto, el Ejército israelí dio lugar a un nuevo ataque en Rafah, al sur de Gaza, en respuesta a una presunta arremetida de Hamás a sus tropas este martes en la misma zona del enclave.

Una fuente del Ejército dijo a EFE: “Hamás abrió fuego contra las tropas en Rafah con fuego de francotirador y de artillería antitanque”.

Las tropas israelíes, de igual forma, responden con artillería y bombas a ese ataque, que consideran como una violación del alto al fuego vigente en Gaza desde el 10 de octubre.

Además, dos palestinos resultaron heridos en las últimas horas por disparos del Ejército israelí cerca de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, según el hospital Al Ahli.

Cabe mencionar que desde la entrada en vigor de ese alto al fuego, Israel no ha dejado de atacar la Franja de Gaza, en menor medida, pero con un registro de 94 palestinos muertos y 344 heridos en 19 días, de acuerdo con Sanidad gazatí.

Israel obstruye la búsqueda de los restos de rehenes fallecidos: Hamás

Por su parte, Hamás acusó a Israel de “obstruir” los procesos de búsqueda de los 13 cuerpos de rehenes israelíes fallecidos que permanecen en la Franja de Gaza.

“La ocupación sionista continúa aplicando una política sistemática basada en impedir y obstruir los esfuerzos de búsqueda de los cuerpos de sus soldados”, afirmó Hamás a través de un comunicado.

“(Israel) ha rechazado explícitamente la entrada de equipos conjuntos del Comité Internacional de la Cruz Roja y la resistencia palestina (Hamás y otras milicias) a varias zonas de la Franja de Gaza para llevar a cabo esta tarea”, agrega la organización islamista, que entregará los restos de un cautivo más a la Cruz Roja en las próximas horas.

Las facciones palestinas expandieron el pasado domingo la búsqueda de nuevos cuerpos a áreas más allá de la denominada ‘Línea amarilla’; la parte que continúa bajo control militar del Ejército de Israel, que sigue dominando el 53 % del enclave pese a un repliegue parcial.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente en las excavaciones, para las que Egipto envió también palas cargadoras, excavadoras y vehículos. En Gaza, se estima que quedan los cuerpos de al menos 7.000 palestinos sepultados, ante la negativa de Israel de permitir la entrada de equipos especializados.