Expertos harán balance económico del Gobierno Petro

El seminario lo organiza la Escuela de Economía de la UPTC

Tunja

Durante los días 29 y 30 de octubre de 2025 en el auditorio de Sindimaestros en el centro de Tunja, los Grupos de Investigación Modelos de Desarrollo de América Latina y el Observatorio de Coyuntura Económica Regional y Urbana de la Escuela de Economía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia realizarán el seminario “Balance Económico del Presidente Petro”, Sumas y Restas que contará con invitados de primer nivel en el país.

El profesor Luis Vallejo de la Escuela de Economía aseguró que se trata de hacer un balance económico del Gobierno con expertos, varios de ellos que hicieron parte del gabinete del presidente, Petro.

“Es un balance que económico que los grupos de investigación de la Escuela de Economía de la UPTC pensamos realizar los días 29 y 30 de octubre”.

Estos son los temas e invitados:

Miércoles 29 de octubre:

Laberinto fiscal y transición demográfica será la conferencia inaugural a cargo de Hernando Zuleta, decano de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, posteriormente llegará la disertación del exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván Gonzáles que abordará el tema; presupuesto, financiación y Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En la tarde se analizarán los alcances de la Reforma Laboral por parte del profesor de la Universidad Externado, Estefano Farné y terminará la jornada con los avatares de la Reforma Pensional a cargo de la profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, Alejandra Sánchez Vásquez.

Jueves 30 de octubre:

La agenda del jueves empieza con el tema, “aranceles, soberanía y comercio exterior con Gustavo Hernández Díaz, subdirector de Estudios Macroeconómicos Sectoriales y Regulación del Departamento Nacional de Planeación.

Más adelante estará el tema sobre la adhesión de Colombia a los bloques comerciales: entre la Ruta de la Seda y los BRICS con el director de Asuntos Económicos de Analdex, Giovanni Andrés Gómez.

La jornada de la tarde empieza con el exviceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández quien se encargará de analizar los aciertos y desaciertos del manejo macroeconómico y finalizará el evento con la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño con el tema, “sostenibilidad fiscal y crecimiento económico”.

La entrada al seminario que se realizará en el auditorio de Sindimaestros ubicado en la carrera 10 No. 16 - 47 de Tunja, es libre.