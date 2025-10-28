En Neiva refuerzan controles contra el transporte ilegal mediante aplicaciones digitales

Neiva

En la ciudad de Neiva se han incrementado los controles a los vehículos particulares que prestan servicio de transporte a través de plataformas digitales no autorizadas. Aunque el Gobierno Nacional ha permitido el uso de estas aplicaciones para los vehículos de servicio público, muchos conductores particulares continúan utilizándolas de manera irregular, lo que ha generado constantes roces con el gremio legalmente constituido.

De acuerdo con las autoridades locales, existe una patrulla especial conocida como la “anti-Uber”, conformada por empresas de transporte y la Secretaría de Movilidad, encargada de identificar e inmovilizar los automóviles particulares que operan bajo estas plataformas. En los últimos días, se han inmovilizado entre diez y doce vehículos que fueron sorprendidos prestando un servicio para el cual no están habilitados.

El líder transportador Javier Lozano, comento que “el llamado de los representantes del gremio es a la tolerancia y al respeto por la norma. Según expresaron, no se busca generar actos de violencia ni enfrentamientos con los conductores, sino hacer cumplir la ley y promover una competencia justa. Las autoridades recalcan que la finalidad de los operativos es educativa y preventiva, evitando que los particulares se vean afectados por sanciones o comparendos”.

Finalmente, se invitó a quienes deseen ofrecer un servicio de transporte público a hacerlo dentro del marco legal. “Nadie está restringido para trabajar, pero cada labor tiene sus condiciones y permisos”, puntualizó un vocero del gremio. Con esta estrategia, las autoridades buscan proteger el patrimonio de los transportadores formales y garantizar la seguridad y la legalidad en las vías de la capital huilense.