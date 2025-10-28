El trauma que no cesa: Tatiana Martínez regresa a Colombia tras ser retenida por agentes de ICE

Tatiana Martínez, una creadora de contenido en TikTok, regresó a Colombia tras una traumática experiencia en centros de detención de ICE en Estados Unidos. Actualmente, se encuentra en Cali con su familia, recuperándose de lo que describió como torturas y maltratos. Su historia ha generado conmoción, especialmente por las denuncias de detención arbitraria y abuso por parte de agentes migratorios.

La detención de Tatiana ocurrió la mañana del pasado 15 de agosto, mientras se dirigía a arreglarse las uñas. Una camioneta se le atravesó por delante y por detrás, de las cuales descendieron cuatro individuos que se identificaron como agentes de migración.

Tal como relató la colombiana, le preguntaron si era Tatiana Martínez y le informaron de una orden de arresto. Tatiana se resistió, exigiendo ver la orden, ya que tenía entendido que una jueza federal en Los Ángeles había bloqueado detenciones sin una orden firmada por un juez. Durante el forcejeo, llamó a un familiar y realizó un “live” en TikTok, denunciando un secuestro.

Según Tatiana, su detención estuvo directamente relacionada con su actividad en redes sociales. Una persona en Los Ángeles, con quien había tenido un inconveniente en línea, habría proporcionado a las autoridades su ubicación y las placas de su vehículo.

