ICE arresta a TikToker colombiana indocumentada, Tatiana Martínez, durante transmisión en vivo en LA

Leidy Tatiana Mafla-Martinez una migrante indocumentada colombiana fue detenida por agentes de inmigración tras un enfrentamiento con las autoridades frente a su residencia en Los Ángeles, que se transmitió en vivo por su cuenta de TikTok, donde tiene más de 43.000 seguidores.

La migrante colombiana fue arrestada por autoridades federales mientras transmitía en TikTok desde su Tesla el viernes 15 de agosto, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En la cuenta en X de DHS, las autoridades afirmaron que “Leidy Tatiana Mafla-Martínez es una extranjera ilegal de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles. Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por la administración Biden. Bajo el presidente Trump y @Sec_Noem, si infringes la ley, enfrentarás las consecuencias”, dice el comunicado.

Martínez publicaba en TikTok bajo el usuario @tatianamartinez_02, de acuerdo con las autoridades utilizaba esta red para alertar dónde y cuándo estaban ICE realizaba operaciones contra migrantes indocumentados en California. Asimismo Martínez ofrecía consejos sobre”conocer los derechos" a indocumentados.

De acuerdo con la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, la migrante colombiana “se burló y grabó en video a los agentes de ICE que la perseguían. La secretaria Noem ha sido clara: cualquiera que intente obstaculizar la aplicación de la ley será encontrado y procesado con todo el peso de la ley”.

El video de la transmisión de Martínez durante su captura muestra cómo la colombiana desde su vehículo Tesla pide en español ayuda y dice “espera, espera yo me voy a entregar pero espera”, al tiempo que un agente federal de ICE ingresa a su vehículo, la arrastra y la jala hacia la acera.

El video la muestra sujeta boca abajo con una cubierta sobre la cabeza, y se puede escuchar a los observadores pidiendo asistencia médica antes de que aparezca inmóvil.

Tras el arresto, Martínez fue trasladada al Hospital White Memorial y posteriormente a un centro de detención en el centro de la ciudad. Martínez permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su deportación.