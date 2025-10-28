El Pulso del Fútbol, 28 de octubre de 2025

Play/Pause Mostrar Opciones ¿A dónde debería ir James? 44:14 Cerrar Descargar

James Rodríguez, volante colombiano de León. (Photo by Yair Gonzalez/Jam Media/Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el futuro de James Rodríguez con el León y las pocas posibilidades que tiene de renovar su contrato con el equipo mexicano. César dijo: “Desde México aseguraron que James no va a seguir en el León. Además, dicen que siempre rescindió sus contratos en los equipos por los que ha pasado y que cobra mucho siempre”. Sobre el tema Steven agregó: “James es el mejor jugador que tiene León, y allá en México dicen que ese equipo no está ni entre las diez mejores nóminas de ese país. Está muy solo como para sacar ese equipo adelante”.

