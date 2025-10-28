Dos muertos y dos heridos en ataques sicariales en Cúcuta

Cúcuta.

Durante las últimas horas, Cúcuta volvió a ser escenario de hechos violentos que dejaron dos personas heridas y dos muertas en diferentes sectores de la ciudad.

El primer caso ocurrió hacia el mediodía de este lunes en la parte alta del barrio San Rafael, comuna 10, donde un hombre en condición de habitante de calle fue atacado con arma cortopunzante. La víctima, cuya identidad no fue establecida, sufrió heridas de consideración y fue trasladada al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece bajo observación médica.

Minutos más tarde, se reportó un homicidio con arma de fuego en la Avenida 6 #21-62 del barrio El Porvenir, comuna 6. En el lugar fue asesinado Desiderio Ramón Carieles Asuaje, de 42 años, quien trabajaba como domiciliario informal. El hombre recibió un impacto de bala en el mentón con salida en la región frontal, lo que le causó la muerte de manera inmediata.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas, aunque familiares de la víctima aseguraron desconocer si él tenía amenazas o conflictos recientes. En la zona hay cámaras de seguridad que serán revisadas por las autoridades judiciales para avanzar en la investigación.

Horas después, también este lunes, fue asesinado Edward Alberto Ortiz, un joven mecánico atacado con arma de fuego en la avenida 9 con calle 1, en pleno centro de la ciudad. Las autoridades tratan de establecer las circunstancias del crimen y los responsables de este nuevo hecho de violencia.

Finalmente, en horas de la noche, se presentó otro caso de persona herida en el barrio Pizarro, comuna 6. La víctima fue identificada como Sebastián Martínez, quien resultó lesionado con arma traumática. El joven fue trasladado al Policlínico de Atalaya, donde recibe atención médica.