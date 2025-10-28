Distrito de Cartagena ratificó restricción del parrillero hombre en 10 barrios por un año: estos son

Cartagena

Con el propósito de continuar fortaleciendo la seguridad ciudadana y garantizar la tranquilidad de los cartageneros, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias expidió el Decreto 2161 del 24 de octubre de 2025, mediante el cual se adoptan medidas de movilidad y seguridad, y se ratifica la restricción del transporte de acompañante o parrillero de sexo masculino en vehículos tipo motocicleta, motocarro, cuatrimoto y mototriciclo en determinados sectores de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La medida aplica para los barrios Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Manga, Cabrero, Crespo, Pie de la Popa, El Bosque, Alto Bosque y El Recreo, zonas que concentran una alta actividad turística, comercial y residencial, y en las cuales se busca disminuir los factores de riesgo asociados a la comisión de delitos cometidos a bordo de motocicletas.

El Decreto, sustentado en las facultades conferidas al alcalde por el artículo 315 de la Constitución Política y la Ley 1551 de 2012, tiene como objetivo preservar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia, en articulación con la Policía Metropolitana, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte-DATT y demás autoridades competentes.

“Estas medidas son respuesta a los compromisos adquiridos en los consejos de seguridad en los barrios y obedecen a la necesidad de proteger la vida y la integridad de todos los cartageneros. Buscamos que la movilidad y la convivencia vayan de la mano con la seguridad”, afirmó el secretario del interior y convivencia ciudadana, Bruno Hernández.

La restricción tendrá una vigencia de un año contado a partir del 24 de octubre de 2025, y hace parte de las acciones implementadas por la Administración Distrital para fortalecer la seguridad integral y la convivencia ciudadana en todos los sectores de la ciudad.

La Alcaldía Mayor de Cartagena invitó a la ciudadanía a cumplir el decreto y a colaborar con las autoridades en la aplicación de esta medida.