Gobernador Yamil Arana entregó nueva calle en barrio El Paraíso de El Carmen de Bolívar

La Gobernación de Bolívar, a través del programa Construcción de Obras Motivadoras de Participación Integral (COMPI), entregó una nueva calle en el barrio El Paraíso del municipio de El Carmen de Bolívar, una obra que transforma la movilidad urbana y refleja el valor del trabajo en equipo entre la administración departamental y la comunidad.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó el impacto de esta obra comunitaria al afirmar que: “Trabajar en equipo con la comunidad le da más valor a las obras. Esta calle se construyó con amor y compromiso por el barrio. En Bolívar creemos en el poder de la gente, y cuando Gobierno y comunidad se unen, el progreso llega más rápido y de manera duradera”.

El alcalde Pedro Vásquez Díaz expresó su satisfacción por la entrega de una nueva obra por parte de la Gobernación: “Estamos contentos, es una obra que tendrá un gran impacto en el municipio, ya que mejora la conectividad y nos brinda una vía alterna que comunica el norte con el sur, ayudando a descongestionar el centro de El Carmen”, señaló.

Agregó que la Administración Municipal continúa apostándole a nuevos proyectos viales, especialmente en el sector de Arriba, una zona que había sido olvidada y que hoy, de la mano de la Alcaldía y la Gobernación, está siendo transformada.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de El Paraíso, Grismaldo Fonseca, destacó que la alianza entre la Gobernación, el programa COMPI y las comunidades organizadas está dando resultados visibles:“Hoy sí podemos decir que verdaderamente estamos en El Paraíso”.

La obra

La intervención comprendió la construcción de 160 metros lineales de pavimento en concreto rígido, con 18 centímetros de espesor y 5,3 metros de ancho, en la calle 21, entre las carreras 49 y 51.

La obra beneficia directamente a 22 familias y 17 viviendas, generando un impacto positivo en la economía local, especialmente en tiendas, pequeños comercios y establecimientos de hospedaje del sector.

Por su ubicación estratégica, esta vía conecta con otros barrios y puntos emblemáticos del municipio, como la plaza principal, la Alcaldía Municipal, la Estación de Policía, y los barrios El Tendal y Altair Montemariano. Además, facilita el acceso a instituciones educativas como los colegios Gabriela Mistral y Altair Montemariano, y a la Escuela de Música ‘Lucho Bermúdez’, fortaleciendo la movilidad y el desarrollo comunitario.

Otras obras y anuncios

En días recientes, el gobernador Yamil Arana Padauí también entregó una nueva calle en el barrio El Tendal, mejorando la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del sector.

Durante la inauguración, la comunidad y los estudiantes del colegio de la zona celebraron con entusiasmo la obra y, entre sonrisas, gritaron a una sola voz:

“¡Chao al barro!”, símbolo del progreso que llega a sus barrios.

El mandatario anunció, además, la construcción de una gran vía en el barrio El Silencio, una obra que ya se encuentra en ejecución, y la pavimentación de nuevas calles con el programa COMPI en los sectores El Hobo, Caracolí, Camaroncito y Lázaro.

Asimismo, informó que antes del 8 de noviembre se firmará el convenio para la Casa Comunal de El Hobo y se iniciarán los trabajos en la Transversal de los Montes de María, una vía que requiere urgente intervención.

Universidad Montemariana

Finalmente, el gobernador anunció el proyecto más importante para el municipio: la creación de la Universidad Montemariana, cuya firma del convenio tripartito entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de El Carmen se realizará antes del 8 de noviembre.

La licitación se abrirá de inmediato para iniciar la construcción el próximo año.

La institución será operada por la Universidad de Cartagena y ofrecerá una educación superior moderna, pertinente y de alta calidad, al alcance de todos los carmeros.