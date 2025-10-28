Tras fuerte riña en discoteca, vecinos de Buenos Aires piden a alcalde Dumek un consejo de seguridad

Cartagena

Tras la fuerte riña registrada en la discoteca Majestic ubicada sobre la Transversal 54 que dejó un hombre gravemente herido debatiéndose entre la vida y la muerte en una Unidad de Cuidados Intensivos, habitantes del barrio Buenos Aires de Cartagena pidieron al alcalde Dumek Turbay realizar un consejo de seguridad con la comunidad, con el propósito de frenar el “descontrol” que se vive en los alrededores de los establecimientos públicos.

José Contreras, presidente de la Junta de Acción Comunal, aseguró en los micrófonos de Caracol Radio que todos los fines de semana se presentan riñas con botellas, armas cortopunzantes e incluso en algunas ocasiones con armas de fuego.

“Estas peleas constantes en las discotecas todos los fines de semana afectan a las comunidades porque estamos recibiendo muchas quejas y eso nos obliga a intervenir esta problemática. Estamos pidiéndole la colaboración al alcalde para que nos invite a un consejo de seguridad, queremos darle la información eficaz para que esta situación se solucione lo más pronto posible. La verdad nos tienen muy afectados con estos casos de intolerancia y las calles son utilizadas como parqueaderos”, indicó Contreras.

Los vecinos denunciaron sentirse afectados porque las terrazas de sus viviendas son utilizadas como baños públicos. También manifestaron que una gran cantidad de motocicletas se parquea en las calles del barrio, obstaculizando la movilidad y la salida de sus casas en caso de emergencia.

“Vivir aquí se ha convertido en un infierno porque los fines de semana uno no puede salir.

Una vez en la terraza de mi casa hicieron necesidades fisiológicas, están utilizando nuestras viviendas para baño público. Esas discotecas no deben estar en una zona residencial”, expresó Mayra Valdelamar, vecina del barrio.

El alcalde Dumek Turbay advirtió que habrá una brigada de vigilancia y control del Distrito en ese sector. “El que no esté en regla se cierra. Y quien insista en incumplir la ley y el Código de policía también. Mucha queja vecinal y alteración del orden público”, manifestó el mandatario.