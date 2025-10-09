VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía del 19 al 21 de noviembre en Cartagena

Colombia enfrenta el reto de garantizar energía suficiente y competitiva, impulsando la inversión en exploración y producción para asegurar el abastecimiento de petróleo, gas y energía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, organizada por ACP, CAMPETROL, ACGGP y ACIEM, reunirá a más de 2.500 participantes nacionales e internacionales, consolidándose como el principal escenario de diálogo sobre seguridad, transición y desarrollo energético del país.

La VIII Cumbre será clave para definir rutas que fortalezcan la matriz energética, con soluciones basadas en ciencia, ingeniería, inversión y reglas estables que aseguren la competitividad, sostenibilidad y bienestar para los colombianos.

El sector en cifras

En el período enero–julio de 2025, la producción promedio de petróleo fiscalizado se ubicó en 746,9 KBPD y, la producción comercializada en 809,0 MPCD (muy por debajo de lo que se menciona). Asimismo, la actividad de taladros de perforación se redujo un 28,9% (12 equipos menos). Esto se vio reflejado en la pérdida de más de 25.000 empleos entre directos e indirectos.

Estos indicadores reflejan la urgencia de promover la inversión, agilizar los proyectos y recuperar el dinamismo exploratorio para asegurar la sostenibilidad del abastecimiento energético.

Desde la ACGGP, su presidente, Jaime Checa, señaló que la ciencia será determinante en las discusiones: “La geología y el conocimiento técnico no son un lujo, son la base de decisiones responsables”. Colombia necesita seguridad energética, pero también sostenibilidad, y esa ecuación solo puede resolverse con evidencia científica”.

Para la ACIEM, su presidente, Carlos Arturo Cárdenas, el foco estará en la infraestructura: “La ingeniería debe ofrecer soluciones prácticas que permitan modernizar y proteger los sistemas energéticos. La Cumbre será un escenario para hablar de eficiencia, seguridad y competitividad con impacto real en la vida de los colombianos”.

La cita será en Cartagena

La VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía se desarrollará del 19 al 21 de noviembre de 2025, en el Centro de Convenciones de Cartagena.

La agenda incluye más de 120 conferencistas, 30 sesiones académicas, cuatro agendas simultáneas y una feria empresarial con más de 120 stands, además de ruedas de negocios que permitirán articular alianzas estratégicas entre empresas, inversionistas y comunidades.

Los interesados podrán inscribirse a través de la página oficial www.cumbrepetroleoygas.com.