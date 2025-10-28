Damnificados en Socotá denuncian abandono tras desastre de 2024

El diputado Dayro Herrera denunció que las familias afectadas por el deslizamiento en Zocotá continúan sin soluciones definitivas. «...Han pasado diez meses y la Gobernación de Boyacá no ha cumplido las promesas. Las personas siguen en albergues o viviendo de la caridad...», afirmó.

El desastre dejó más de 150 viviendas destruidas y varias instituciones educativas inutilizadas. «...No hay lotes para reubicar a las familias y ni siquiera se han habilitado las vías de acceso..», agregó el diputado, señalando que los esfuerzos de atención han sido mínimos y desarticulados.

Herrera advirtió que los damnificados podrían ser trasladados a Duitama mientras se logra una reubicación definitiva. «...Pedimos que esto no quede en el olvido, porque Socotá está viviendo una crisis humanitaria silenciosa...», enfatizó.

La comunidad, por su parte, pide la presencia del gobernador Carlos Amaya y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para definir una hoja de ruta clara. «...Necesitamos respuestas y compromisos reales. No queremos seguir esperando mientras las lluvias amenazan con nuevos deslizamientos...», expresó una de las líderes afectadas.

El diputado solicitó además la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría Regional, con el fin de verificar la atención institucional. «...Aquí hay derechos fundamentales comprometidos: la vivienda, la salud y la educación. Es urgente que el Estado actúe con enfoque humanitario, antes de que la emergencia se agrave con la próxima temporada invernal...», concluyó Herrera.