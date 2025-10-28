¿Cómo estarán distribuidos los $1.6 billones del presupuesto de Ibagué para el 2026?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Hacienda de Ibagué, Ángel María Gómez, aseguró que del billón 234 mil millones de pesos que corresponde a gastos de inversión, se propone destinar a la Secretaría de Educación, $496.422 millones (40%); $474.321 millones a Salud (38%) y $82.335 millones a la cartera de Infraestructura (7%).

El funcionario, resaltó que el proyecto de acuerdo que detalla los ingresos, gastos e inversión municipal, en la actualidad es socializado en las sesiones ordinarias del Concejo de Ibagué.

“En educación, estamos apostando por garantizar la continuidad en la alimentación escolar, la gratuidad escolar y la terminación de los colegios que aún se encuentran en obra”, explicó Ángel María Gómez, secretario de Hacienda municipal.

Inversión social para el 2026

En el caso específico de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, se propone destinar cerca de $20 mil millones, más de $1.440 millones en comparación con 2025, los cuales serán claves para financiar programas que benefician población vulnerable, como: Pan de vida, Casa Rosa, Guardería Nocturna, entre otros.

¿Qué líneas estratégicas tendrá la inversión?

En cuanto a la inversión destinada a las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, se tiene Cultura y Sociedad para Todos, con un billón de pesos; Territorio para Todos, con $150.048 millones; Gobernabilidad para Todos, $40.253 millones, y Economía para Todos, con $4.423 millones.

Finalmente, aseguró que de los $1.6 billones que se tiene del presupuesto 2026, se propone el siguiente: inversión, con $1.2 billones (81%); funcionamiento, $213.478 millones (14%), y deuda pública, $76.908 millones (5%).