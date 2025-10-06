Mejores días para cortarse el pelo en octubre 2025 y que crezca abundante y rápido

Frente a las constantes tendencias en internet sobre la belleza, varias personas alrededor del mundo han adoptado por realizar diferentes rutinas con el objetivo de mantener una buena presentación personal.

En cuanto a las rutinas de cuidado capilar, el sector de peluquerías y estéticas han creado técnicas y productos que hacen que los consumidores tenga resultados en tiempo récord. Sin embargo, una de las tradiciones con mayor impacto, es el cortarse el pelo en fechas específicas para este crezca abundante y rápido.

Fases lunares en octubre 2025

La estrategia de cortarse el pelo en días específicos se conecta con el calendario lunar, el cual inicia este mes de octubre de 2025 alumbrado el 50% del horizonte. En esta ocasión el ciclo iniciará con la Luna llena el martes 7, la cual contará con la característica de ‘superluna’, ya que estará en el punto más cercano a la Tierra.

Este muy atento, estas serán las fechas más importantes sobre las fases lunares de octubre.

Luna llena: 7 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 Cuarto menguante: 13 de octubre de 2025

13 de octubre de 2025 Luna nueva: 21 de octubre de 2025

21 de octubre de 2025 Cuarto creciente: 29 de octubre de 2025

Mejores días para cortarse el pelo en octubre 2025

Cabe resaltar que, los mejores días para cortarse el pelo se realizaran en dos ciclos, el primero a mediados del mes y el segundo en torno a la fase de Luna nueva, esto se debe a que durante octubre, la Luna estará descendiendo de su órbita.

Mejores días para cortarse el pelo en octubre: abundante y fuerte

Tenga en cuenta las siguientes fechas si tiene en mente cortarse el pelo, ya que, le permitirá que este crezca abundante y fuerte

Octubre 14 (martes)

Octubre 18 (sábado)

Octubre 19 (domingo)

Octubre 20 (lunes)

Octubre 21 (martes)

Octubre 22 (miércoles)

Cabe resaltar que, el domingo 19 de octubre, es un excelente día para cortarse el pelo desde la casa, puesto que, la luna ha de conectarse con el hogar.

Mejores días para cortarse el pelo en octubre: crecimiento rápido

Si lo que desea es que su pelo crezca de manera veloz, se le ha de recomendar solo cortarse las puntas, esto con el objetivo de sanear todo el pelo sin que se desaparezca el brillo y la fuerza.

Octubre 6 (lunes)

Octubre 7 (martes)

Octubre 29 (miércoles)

Mejores días para depilarse en octubre

Los momentos indicados para depilarse se le conoce como ‘periodos flor’ estos usualmente son cuando la Luna pasa por una constelación de aire o en su defecto cuando está en órbita descendente.

Estos son los mejores días para depilar en octubre 2025: