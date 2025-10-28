Bogotá unificará los presupuestos de las alcaldías locales

Bogotá D. C.

Siguiendo las múltiples denuncias de presuntos sobrecostos e irregularidades en el manejo presupuestal de las alcaldías locales de Bogotá, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, compartió que la administración distrital de Carlos Fernando Galán adelanta un proyecto para unificar los presupuestos de estas alcaldías en la ciudad.

Quintero confirmó que el Distrito trabaja en un proyecto para modificar los presupuestos de las alcaldía locales, con el objetivo de que "todos tengamos los mismos costos en la mayoría de los procesos contractuales”.

Sin embargo, subrayó que entregará novedades al respecto de dicha iniciativa conforme hayan avances.

¿Qué pasa en las alcaldías locales de Bogotá?

A lo largo del año, las alcaldías locales han estado bajo la lupa por presuntas irregularidades en materia presupuestal.

En febrero, la Contraloría configuró 66 hallazgos fiscales por $9.390 millones relacionados con irregularidades en la contratación en los Fondos de Desarrollo de diecisiete alcaldías locales durante las vigencias 2020 a 2023.

Dichos hallazgos se hicieron en las alcaldías de Usaquén, Suba, Chapinero, San Cristóbal, Antonio Nariño, Fontibón, Tunjuelito, Barrios Unidos,La Candelaria, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Puente Aranda, Santa Fe, Engativá y Los Mártires.

Siete meses después, el alcalde Galán pidió la renuncia protocolaria de todos los alcaldes locales de la ciudad. Así lo anunció el secretario Quintero, quien informó que el motivo de la solicitud era evaluar la gestión y el cumplimiento de objetivos de cada uno de ellos y ellas.

Sin embargo, eso se produjo, principalmente por la denuncia de sobrecostos en la compra de unas motos y algunos paquetes de billetes didácticos en la Alcaldía Local de Chapinero.

A raíz de esta polémica, la alcaldesa Alejandra Mejía dejó el cargo, no sin antes cancelar el contrato por el que se adquirían estos elementos, por petición del alcalde mayor, tal como indicó Quintero.

Cabe agregar que este martes, el secretario de Gobierno también informó que Chaterine Chaves es la nueva alcaldesa de la localidad, en reemplazo de Mejía.