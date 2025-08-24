Señalan irregularidades en contrato de compra de billetes didácticos de la Alcaldía de Chapinero

Bogotá D.C

Una nueva polémica rodea la Alcaldía Local de Chapinero en Bogotá por un millonario contrato que permite la compra de unos paquetes de billetes didácticos.

El edil de Chapinero, Nicolás Velasco, y el concejal de Bogotá, Daniel Briceño señalaron que la Alcaldía de Chapinero compró 10 paquetes de billetes didácticos por $4′500.000 pesos, es decir cada paquete por $450.000 pesos.

“El contrato 389 del 2024 establece en uno de sus rubros de compra que cada paquete de billetes didácticos para entregarle como un incentivo representativo a quienes participan en un proyecto que se llama ‘ Recicladores por un día’ que solo va a dar una labor simbólica”, aseguró el edil Velasco.

El concejal Briceño indicó que él mismo fue a conseguir un paquete de billetes didácticos y solo le costó $2.000 pesos.

“La alcaldesa de Chapinero que todavía yo no entiendo cómo sigue en su cargo después de lo de las motos. No entiendo cómo el alcalde Galán que está esperando para sacarla. Pero esto es una absoluta ridiculez, es un acto de corrupción evidente”, afirmó el cabildante.

Los denunciantes piden al Personero de Bogotá que investigue a la alcaldesa de Chapinero, Alexandra Mejía Guzmán por estos hechos.

¿Qué responde la Alcaldía de Chapinero?

“Señor Edil Nicolás Velasco está faltando a la verdad”, respondió la Alcaldía Local a esta denuncia.

Explicaron que durante una sesión de la Junta Administradora Local el pasado 12 de agosto, el equipo ambiental explicó que no se ha pagado ningún dinero ni se han comprado esos billetes.

“En el presupuesto está 0% , no es un orgullo, pero sí es un tema en el que no se ha otorgado ni una moneda a este contratista. Actualmente eso esta en reevaluación, no se ha pagado”, indicó un funcionario de la Alcaldía Local.

La alcaldesa, Alexandra Mejía a salió a responder que “No aceptó el valor de los billetes y decidió cambiar el monto determinado en el presupuesto por más contenedores y talleres de tratamiento de residuos orgánicos”.