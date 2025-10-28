Autoridades alistan medidas por celebración del día de los niños

Cúcuta

Las autoridades en Cúcuta intentan poner freno a los desordenes, desmanes y caos que se genera alrededor de la celebración del día de los niños en la ciudad.

Las alertas encendidas por las rodadas de Halloween que realizan motociclistas motivó que el secretario de gobierno municipal Miguel Castellanos motivó a madrugar para anunciar las medidas que van a acompañar esa actividad.

El funcionario explicó que el viernes a partir de las 5 pm se cerrará El Malecón, donde tradicionalmente se concentra la mayoría de las familias con sus hijos para disfrutar de las actividades que encierra esa fecha.

Así mismo indicó que en asocio con la secretaria de tránsito y la policía nacional se han trazado medidas especiales para frenar caravanas que generen desordenes o que coloquen riesgo la actividad, en algunos lugares de la ciudad.

Explicó que por comunas hay medidas especiales, sin embargo advirtió que habrá un mayor control sobre las comunas 1 y 2 donde se genera la mayor concentración de personas.

Finalmente, el funcionario fue enfático al advertir que “no vamos a permitir abusos, vehículos o motocicletas rodando sin la documentación será inmovilizado y hacemos un llamado respetuoso a la cordura, a permitir el disfrute de una actividad con sano esparcimiento y respetando a todos los ciudadanos que estén en las calles o en los establecimientos compartiendo con sus hijos y seres queridos”.