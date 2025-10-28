Advierten riesgo inminente por deterioro avanzado de edificio en Centro Histórico de Cartagena

Cartagena

El edificio conocido como El Centavo Menos, ubicado en el Centro Histórico de Cartagena, en la esquina de la Calle Cochera del Gobernador con Manuela Román y Picón diagonal al Palacio de la Proclamación, se encuentra en riesgo inminente por su evidente deterioro.

La edificación a tres pisos, fue incluida dentro de la acción popular instaurada por el Distrito de Cartagena contra diferentes propietarios de 52 inmuebles que se encuentran en estado de deterioro, a quienes conminó a adelantar las obras necesarias de adecuación con el propósito de evitar accidentes con consecuencias fatales.

Lo que más preocupa con el edificio El Centavo Menos es que en el primer piso funcionan varios establecimientos comerciales dedicados a la venta de artesanías, joyas y esmeraldas, pese a que desde el año 2023 la Inspección de Policía Centro Histórico, dictaminó el peligro que representa la edificación para sus ocupantes y transeúntes.

Antonio Caballero, abogado del secuestro del edificio, indicó que los negocios siguen operando, existiendo una orden de evacuación inmediata, impartida por la Inspectora de Policía del Centro Histórico, Mónica Patricia Herazo Morales.

“El edificio se encuentra en un estado ruinoso, ha perdido los vértices, las vigas y las estructuras que lo sostienen. Las placas se encuentran totalmente corroídas, el óxido lo está minando por dentro, ya que no tiene ningún tipo de solidez. En el primer piso donde están los locales comerciales le hicieron un maquillaje con pintura, pero en la cimentación se encuentra un estado de deterioro avanzado”, advirtió el jurista.

Caballero solicitó a la Alcaldía de Cartagena adelantar las gestiones administrativas tendientes a la suspensión inmediata de las actividades que se desarrollan en los locales comerciales al poner en riesgo a sus clientes, turistas y ciudadanía en general, teniendo en cuenta que esta calle del Centro Histórico es bastante transitada.

El jurista insistió en que se debe ordenar a los propietarios de la edificación a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar un colapso.

¿Qué dice la Alcaldía?

A través de la Oficina de Control Urbano se confirmó que, dentro del proceso de la acción popular instaurada por el Distrito, se está a la espera de que el juez decida de fondo sobre la demanda para que se le ordene al propietarios y poseedores a reforzar integralmente todo el inmueble.

“En virtud de ese proceso judicial, por solicitud nuestra el juez nos autorizó a que se adelantaran obras de primeros auxilios sobre ese inmueble en particular y otros que se encuentran graves (21 de los 52 inmuebles). Las obras de primeros auxilios son transitorias que buscar mitigar el riesgo de colapso de un elemento del inmueble”, puntualizó Emilio Molina, director de Control Urbano.