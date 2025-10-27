Transportadores del Huila piden tarifas diferenciadas en peajes por afectaciones económicas

Neiva

Los transportadores del occidente del Huila manifestaron su inconformidad ante los altos costos de los peajes y las restricciones impuestas por la Superintendencia de Transporte, que no permite ajustar los valores del flete pese al incremento constante del combustible, las llantas y otros insumos. Aseguran que, mientras el comercio eleva los precios de los productos, ellos deben absorber los sobrecostos sin recibir compensación alguna, lo que afecta directamente su sustento.

Según los conductores, las vías que conectan a los municipios de occidente con Neiva y Bogotá se encuentran en mal estado, especialmente el tramo comprendido entre La Plata y Puerto Seco, que actualmente está en reparación. Sin embargo, explican que el mantenimiento solo llega hasta ese punto y el resto del trayecto permanece deteriorado. Por ello, solicitan establecer una tarifa especial para los municipios de occidente, considerando las dificultades del terreno y la corta distancia que recorren en comparación con los transportadores que viajan hacia el sur del país.

Martha Medina, representante del gremio, afirmo que “pese a las múltiples gestiones ante el Ministerio de Transporte, la Gobernación y las alcaldías, no han obtenido respuestas efectivas. Ya llevamos cinco ministros y cada vez que cambia uno, debemos comenzar de nuevo el proceso”, lamentó una de las voceras, quien pidió el acompañamiento de los medios de comunicación para visibilizar su situación y exigir una solución equitativa frente al costo de los peajes”.

Finalmente, los transportadores recordaron que diariamente entre 60 y 80 vehículos se desplazan desde los municipios del occidente del Huila y del Cauca hacia Neiva, muchos de ellos por razones de salud o actividades comerciales. Señalaron que el tráfico es constante y que una reducción del 20% en los peajes sería un alivio significativo. “No es justo pagar lo mismo que quienes viajan hasta el Caquetá o Putumayo, cuando a nosotros ni siquiera nos cobijan los servicios asociados al peaje”, concluyeron.