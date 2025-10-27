Transcaribe ya llega a Ciudadela de La Paz con su nueva ruta alimentadora A118

Cartagena

Obert Enrique Guerrero trabaja en el sector de aseo y limpieza de viviendas en el barrio Bocagrande. Vive en Ciudadela de la Paz, y todos los días, a las cuatro y media de la madrugada, debía pagar una carrera en mototaxi para acercarse al lugar donde cogía su bus hacia el trabajo.

Esa historia cambió este lunes para Obert, y para muchos habitantes más de la Urbanización Ciudadela de la Paz, gracias a la nueva ruta A118 de TransCaribe que implementaron la Alcaldía de Cartagena y el SITM, cumpliendo un compromiso del alcalde Dumek Turbay Paz, la cual cubre un recorrido circular entre el patio portal y esta zona.

Obert fue el primer usuario en abordar la nueva ruta, que inició su operación a las 4:30 de la mañana. “Vi en las redes sociales la nueva ruta, y también varias personas me avisaron, y salí temprano a esperarla. Ahora me voy a ahorrar una platica que me gastaba en moto todos los días”, relató.

Esta nueva ruta, la número 25 del sistema de los cartageneros, cubre zonas como La Cordialidad, la Terminal de Transportes, sectores de El Pozón como Zarabanda, El 20, La Unión, Minuto de Dios, Corazón de Jesús, y la Urbanización Ciudadela de la Paz.

Opera de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 10:40 p.m., los sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos y feriados, de 5:30 a.m. a 9:30 p.m., ingresando al barrio El Pozón y a Ciudadela de la Paz a través de la Carrera 92, una obra que transformó la zona gracias al esfuerzo de la administración distrital.

“Estoy feliz porque gracias a Dios ya tenemos los alimentadores ingresando a Ciudadela de la Paz. Mucha gente estaba diciendo que no iban a entrar los buses, pero yo decidí esperar porque tenía fe. Me cambia la vida al cien, porque me tocaba coger varios transportes, y me va a ahorrar bastante dinero mensualmente”, contó Karen Quintana, trabajadora de un hotel en el barrio Bocagrande.

“Le doy gracias a la Alcaldía y a TransCaribe por esta nueva ruta porque hacía falta, teníamos mucho transporte ilegal, mototaxi, uno no sabe con quien se embarca, y ahora tenemos más seguridad”, apuntó, a su vez, Felix Cardona, oficial de construcción que trabaja en el Centro Histórico.

La Ruta A118 Portal – Ciudadela de la Paz es la tercera nueva ruta que implementa TransCaribe durante la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, tras la puesta en operación de las rutas C017 Bodeguita – Zona Norte y C018 Bodeguita – Torices, a las cuales se suman la extensión de la ruta X106 hasta la Gobernación de Bolívar en Turbaco en franjas pico.

“Esta ruta era un compromiso del Gobierno Distrital con esta población de Ciudadela de la Paz, que es un proyecto construido por Corvivienda, y para nosotros era muy importante prestar el servicio público de transporte. Hemos tenido una gran acogida, las personas han respondido a este inicio de operación, y esperemos que se mantenga así para consolidar esta ruta”, declaró Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

El recorrido de la nueva Ruta A118 Portal – Ciudadela de la Paz

En sentido Portal – Ciudadela de la Paz, la ruta sale de la plataforma baja (alimentación) de Patio Portal, tomando La Cordialidad, e ingresando a la Terminal de Transportes, para luego salir por Palmas de Salamanca nuevamente a La Cordialidad.

Toma la rotonda de El Pozón, e ingresa por la Carrera 92, pasando por sectores de El Pozón como Zarabanda, El 20, La Unión, Minuto de Dios, Corazón de Jesús, entre otros, a través de la Carrera 92, hasta llegar a la Urbanización Ciudadela de la Paz.

Enseguida, inicia su recorrido en sentido Ciudadela de la Paz – Portal en el paradero Mz I Bloque 1, tomando nuevamente la Carrera 92 hasta La Cordialidad, pasando por la entrada de El Pozón y Las Palmeras, para retornar hasta Patio Portal.

Los paraderos de la nueva Ruta A118 Portal – Ciudadela de la Paz

En sentido Portal – Ciudadela de la paz:

Patio portal, Villa Rosita, Altamare, Bomba Petromil, Centro comercial MIO, Terminal de transportes, Palmas de Salamanca 2, Palmas de Salamanca, Central de Abastos, frente a Yesos Cartagena, frente a Taller, frente a Chatarrería, Corazón de Jesús (Mz 211), frente a Tienda Florecer, frente a Polideportivo El 20, frente a panadería La Bendición de Dios, Mz A1 Torre 5, Mz D Lote 3 (frente al parque), Panadería Angie, Mz H Bloque 1, Mz I Bloque 1.

En sentido Ciudadela de la paz – Portal:

Mz I Bloque 1, sector La Unión Mz H, Hogar fami Mis primeros pasos, sector Minuto de Dios (lote), Miramar Mz 201 Lote 12, al lado de Chaterrería, al lado de Taller Mecánico, Mi Tiendita, frente a Central de Abastos, entrada El Pozón, El Cariñoso, Portales de Alicante, Villas de la Candelaria, Megaluminios, Ipanema, entrada a Las Palmeras, Las Palmeras, Patio Portal.