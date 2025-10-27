Tommy Penagos del ciclismo a las pasarelas de París

Jhon Alejandro Álvarez, conocido como Tommy Penagos, es un joven ciclista colombiano que dejó atrás las dificultades de su infancia para buscar su verdadera pasión, fue uno de los rostros destacados en la más reciente edición del Paris Fashion Week, donde desfiló para la casa de moda Souza. Esta historia de superación, lucha y determinación demuestra que los sueños sí se cumplen, incluso cuando parecen inalcanzables.

Nacido en los barrios populares de Medellín, Tommy creció enfrentando una vida marcada por la pobreza. Desde los 12 años se vio en la necesidad de responder por su familia, y a través de la bicicleta, encontró una salida que lo alejó de las malas influencias que destruyeron a la mayoría de sus amigos de infancia. “Gracias al ciclismo, pude cambiar mi vida, y también la de mi familia. No teníamos nada, pero lo único que nunca me faltó fue mi deseo de autosuperarme”, comenta Tommy.

A pesar de las adversidades, la bicicleta se convirtió en su herramienta de escape. Al principio, las alquilaba con el poco dinero que ganaba haciendo todo tipo de trabajos informales como cuidando carros, pidiendo limosna, aseando restaurantes, o cargando maletas en el transporte público. Parte de lo que lograba recaudar lo destinaba a su madre, mientras que el resto lo utilizaba para rentar el caballito de acero, empezando a soñar en grande.

Una de sus victorias más importantes llegó cuando ganó una competencia en una calle de Ciudad Bolívar, en Medellín, donde se llevó como premio una bicicleta, un logro que marcó un antes y un después en su vida. Con el paso del tiempo, su talento lo llevó a ser fichado por un equipo paisa, y gracias al apoyo de Julián Arredondo, campeón de la montaña del Giro de Italia 2014, dio el salto al ciclismo europeo.

Recientemente, durante el Paris Fashion Week, desfiló para Souza, una casa de moda que lleva el mensaje de sostenibilidad, lujo responsable y moda con propósito. La colección Origin SS26, en la que él participó, es una oda a la conciencia ecológica, utilizando materiales reciclados como el poliéster proveniente de botellas plásticas, transformado en prendas de alta costura para niños. “La moda y este desfile son un reflejo de cómo los sueños, por más locos que parezcan, pueden convertirse en realidades”, expresa Tommy.

En el continente europeo, Tommy Penagos no solo continuó su carrera como ciclista, sino que también decidió estudiar actuación en Milán, donde lleva ya dos años preparándose para un futuro en el arte y la moda.