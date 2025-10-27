Sigue la preocupación en el Catatumbo por la llegada de más grupos armados al territorio

Catatumbo

Para Carmen García de la organización social Madres del Catatumbo, es lamentable que mientras la población civil espera recuperar la tranquilidad en su región, otros grupos armados siguen llegando a territorio y parece que la paz nunca se logrará para el norte del departamento.

“A nosotros nos preocupa esta situación porque vemos que esto no va a tener fin, más ahora con el nuevo grupo armado que son las Autodefensas de la Sierra Nevada, que dicen que se encuentra en Cáchira, La Esperanza y Ocaña. Eso nos preocupa, de que se nos incremente más en los enfrentamientos en nuestro territorio” dijo García.

Agregó que “lo que nos preocupa es que el gobierno nacional y departamental no se pronuncian, por esto no hay una búsqueda verdadera para que el campesino podamos vivir en paz, y quienes seguimos poniendo las lágrimas en el territorio somos las madres, y la preocupación de los asesinatos de los jóvenes en nuestro territorio, eso nos está consumiendo”.

Así mismo, indicó que “hacemos este llamado a los entes internacionales, al gobierno nacional y a todo el que pueda hacer una búsqueda de la paz. La única manera de llegar a que cese toda esta situación, es empezar a buscar los diálogos con estos actores”.

Indicó que ya no saben qué hacer o qué medidas tomar para llamar la atención del gobierno nacional.