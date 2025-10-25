“Hay detenidos de muchas nacionalidades”: confesó colombiano que fue liberado de cárcel venezolana

Frontera

Luego de ser dejados en libertad y cruzar a territorio nacional, Oscar Viera, uno de los colombianos que estuvo por más de un año detenido en una cárcel de Venezuela, pidió que se liberen a los demás extranjeros que se encuentran detenidos en ese país.

“Por favor, hay franceses, checos, alemanes, ucranianos, polacos, españoles, de Trinidad y Tobago, de Guyana, no se olviden de ellos”, dijo Viera.

Oscar agradeció por este día soñado por más de un año en prisión. “Desde el día uno que empezó toda esta situación, se soñaba con este momento. Anhelamos este momento con grandes ansias y pues dándole las gracias a Dios y al gobierno, a las familias que hicieron mucha presión para que el gobierno tomara cartas en el asunto y se pudiera dar esta liberación”.

Estos colombianos, señala Viera, en su mayoría fueron señalados por Venezuela “terrorismo, asociación al terrorismo y conspiración”.

Recordó que lo que más pensaba, en sus días preso, es que su hija mayor está próxima a cumplir 15 años y él quería pasar este día con su familia.

“Por favor, allá quedan más colombianos, tengo entendido que la otra semana se vienen liberaciones de nuevo, pero quedan extranjeros acusados realmente de nada, porque quisieron y ya, y están ahí, pasándola muy mal”.