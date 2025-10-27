Secretaría de tránsito adelanta poda de árboles que tapan la visibilidad de semáforos en Cúcuta
Ya varios puntos de la zona céntrica han sido intervenidos.
Cúcuta
Joan Botello, secretario de tránsito de Cúcuta, indicó que en la ciudad adelantan nuevamente jornadas de poda a árboles que tapan la visibilidad de los semáforos en las principales calles de la ciudad.
Lo anterior, teniendo en cuenta las constantes quejas de los conductores, de la poca visibilidad que estaban teniendo algunos semáforos, por las largas ramas de algunos árboles.
“No paramos por nuestra bella ciudad tan arborizada. El tema de los árboles, el tema de la radiación es impresionante como crece. Estamos en eso y ya iniciamos con las podas” dijo el funcionario.
Indicó que “en la ciudad existen 132 intersecciones y en un trabajo desde nuestro despacho, estamos constantemente mirando que cada semáforo sea visible, para que no se vea afectada nuestra movilidad”.
Pidió a la ciudadanía, reportar cada vez que vean la rama de un árbol tapando la visibilidad de los semáforos o cada vez que uno de estos dispositivos presentan fallas, para solucionar el problema de manera inmediata.