Realizaron feria campesina en conmemoración de la mujer rural en María La Baja, Bolívar

Cartagena

Con una buena exposición y comercialización de los productos del campo marialabajense, se realizó en la plaza principal del municipio una feria campesina en conmemoración de las mujeres rurales.

El evento organizado por la administración municipal, a través de su secretaria de Inclusión Social y Equidad de Género, permitió mostrar diferentes productos, unos en sus estados naturales y otros transformado. La venta de los productos exhibidos fueron bastantes económicos, por ser producidos y transformados por las mismas mujeres campesinas.

Jania Castro Morante, organizadora de la feria, aseguró que contó con la colaboración de Fundemaría, Banco Agrario, La Gestora Social, Ayudas en Acción, y la Policía Nacional.

Agregó que la feria busca resaltar y visibilizar la importancia de la economía de estas grandes mujeres rurales, por su empeño, resiliencia, por cultivar la tierra y permanecer los alimentos en la comunidad y afianzar y sostener la seguridad alimentaria.

Nina Polo, Gestora Social del municipio, durante un recorrido por los diferentes estands, invitó a la comunidad para que se hiciera presente y apreciaran la gama de productos que estaban en la feria campesinas, como empoderamiento de la mujer rural.

Finalmente, las participantes se mostraron contentas por la organización del evento, al tiempo que agradecieron a la administración por el apoyo brindado y motivar a las mujeres rurales para que se siga empoderando del campo.