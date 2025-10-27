Preocupación en Los Patios por aumento del microtráfico

Norte de Santander.

El alcalde de Los Patios, Alexi Valencia, manifestó su preocupación por el crecimiento del microtráfico en el municipio y advirtió que esta problemática sigue afectando a los jóvenes y a distintos sectores de la comunidad.

“Es el tema del microtráfico. Nos sigue preocupando, seguimos batallando. Sabemos que es un problema latente que tenemos en el departamento, pero de una u otra manera vamos ganando la pelea”, señaló el mandatario.

De acuerdo con Valencia, junto con la Policía Nacional se mantienen operativos permanentes para combatir la venta y el consumo de estupefacientes en los barrios, así como campañas de prevención y denuncia ciudadana. Sin embargo, insistió en que este esfuerzo debe ser compartido con la comunidad.

“Todos los días estamos trabajando con la Policía Nacional. Hay una conciencia de hacer las denuncias pertinentes y decirle a la gente que estamos acompañándolos en ese proceso, pero que no nos dejen solos. Porque a veces nos cargan la responsabilidad solamente a la Alcaldía o a la Policía, y falta algo que se llama sentido de pertenencia y amor propio”, expresó.

El alcalde también hizo un llamado a las familias para que se involucren en la protección de los jóvenes y contribuyan desde sus hogares a evitar que más personas caigan en esta problemática.

“Que el hecho de que nuestros hijos estén sanos y salvos no significa que no podamos colocar ese granito de arena para evitar que otros jóvenes caigan en esta problemática”, puntualizó.

La administración municipal reafirmó su compromiso de seguir trabajando con las autoridades y la comunidad para cerrar espacios al microtráfico y recuperar la tranquilidad en Los Patios.