Preocupación en Cúcuta por desórdenes en caravanas de motociclistas

Cúcuta.

Una situación de alerta se registra en Cúcuta por las caravanas de motociclistas que, en el marco de la celebración de Halloween, han generado desórdenes en diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, durante el fin de semana se presentaron aglomeraciones, ruidos excesivos y comportamientos peligrosos en puntos como el Anillo Vial Oriental.

El veedor de movilidad, Samir Contreras, señaló en diálogo con Caracol Radio que estas caravanas, que se realizan cada año en distintas ciudades del país, se han convertido en motivo de preocupación debido al comportamiento irresponsable de algunos participantes.

“Estas rodadas no están prohibidas por la ley, pero deben hacerse con los elementos de protección y de manera responsable. Lamentablemente, algunos empañan la celebración porque salen sin casco, sin documentos, o incluso a cometer actos delictivos”, explicó.

Contreras recordó que, a diferencia de años anteriores, Cúcuta ya no cuenta con policías de tránsito, sino con alféreces o agentes civiles, lo que limita la capacidad operativa para controlar estas caravanas.

“Antes la Policía de Tránsito tenía motos y facultades policivas que facilitaban los controles. Hoy los agentes civiles no tienen esos medios, por lo que se espera apoyo de la Policía de vigilancia”, añadió.

El veedor insistió en la necesidad de generar mesas de trabajo entre las autoridades y los grupos moteros para coordinar recorridos, evitar cierres viales y garantizar una convivencia pacífica durante la celebración.

Sin embargo, advirtió que la mayoría de los participantes no pertenecen a clubes organizados, lo que dificulta la regulación.

“Se espera que salgan cerca de 10.000 motocicletas y es imposible que las autoridades puedan controlar esa cantidad. El llamado es a que quienes salgan, lo hagan de manera responsable, respeten las normas y denuncien a los que aprovechan para cometer delitos”, afirmó.

Contreras también alertó sobre el ruido excesivo generado por el uso de exhostos modificados, lo que ha causado molestias entre los residentes de varios barrios.

“Hay personas que no pueden conciliar el sueño por los ruidos en horas de la noche. La ciudad necesita tranquilidad, más aún en un momento tan complejo en materia de seguridad”, señaló.