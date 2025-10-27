Policía reportó 24 capturados y 675 dosis de droga incautadas en municipios de Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia, en articulación con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades administrativas del departamento de Bolívar, desplegó durante el fin de semana una ofensiva integral contra el crimen, logrando resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

Como parte de las acciones operativas y preventivas, se efectuaron 24 capturas en los municipios de San Juan, San Jacinto, Magangué, San Fernando, Calamar, San Cristóbal, Mompox y Arjona, por delitos como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, falsedad marcaría, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, receptación y uso de documento falso.

En el marco de estos procedimientos, se logró la incautación de 675 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca y bazuco, afectando de manera directa las rentas criminales derivadas del microtráfico en el departamento.

Asimismo, fueron incautadas dos armas de fuego, evitando su utilización en hechos de violencia que atenten contra la vida e integridad de los ciudadanos. También se destaca la recuperación de dos motocicletas reportadas como hurtadas.

En desarrollo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), los uniformados impusieron 28 comparendos a ciudadanos que incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia, fortaleciendo así las medidas de control y prevención.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó que estos resultados son el reflejo del trabajo articulado con las autoridades y del compromiso de los uniformados:

“Continuamos adelantando acciones firmes y coordinadas para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad de los bolivarenses. Cada captura, incautación y recuperación representa un paso más hacia la tranquilidad de nuestras comunidades. Seguiremos trabajando sin descanso para garantizar la protección de la vida y los bienes de todos”.