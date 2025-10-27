Petro reaccionó a la consulta del Pacto y aprovechó para mandarle un mensaje a Donald Trump

El presidente de la República Gustavo Petro estuvo muy atento a la jornada electoral de la consulta del Pacto histórico, en la que participaron cerca de tres millones de ciudadanos para definir las candidaturas a presidente y Congreso.

Petro aseguró que el resultado marca un nuevo momento político en Colombia y que, paradójicamente, la presión del presidente estadounidense Donald Trump habría fortalecido al movimiento.

“Gracias a Trump se consolida el Pacto como la primera fuerza política de Colombia, y sin personería jurídica”, dijo el mandatario el su cuenta de X.

Incluso el presidente Petro aprovechó las justas electorales para invitar al presidente Trump a un dialogo. “Este es un mensaje del pueblo colombiano al presidente Donald Trump, escuché al pueblo, las personas que le han ido a llenar la cabeza de mentiras no representan ni a la mamá. Sentarse a conversar con el verdadero pueblo colombiano es súper clave. Por eso le digo que el programa más eficaz para disminuir la cocaína producida, se llama sustitución voluntaria de cultivos, porque tiene la fuerza de la voluntad del pueblo. Solo deténgase a mirar los números con cuidado y se dará cuenta”, reiteró Petro.

Van 2,726.000 votos, nos acercamos a 3 millones de votos en la consulta del Pacto Histórico en época no electoral.

Petro también celebró que el ejercicio democrático se desarrollara sin hechos de violencia y destacó el papel del ministro del Interior, Armando Benedetti, al frente de la organización.

“Le agradezco a los casi dos millones de colombianas y colombianos, a Benedetti, al frente de este proceso democrático... no hubo sangre y solo vida. La Registraduría aún no está preparada para garantizar el voto libre del pueblo”, señaló.

El Presidente destacó que la decisión de los votantes debe ser acatada. “Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante”, enfatizó.