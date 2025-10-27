Pargo Project estrena “Noviembronic”, proyecto que rinde homenaje a los sonidos tradicionales

Cartagena

“Noviembronic” no es solo una canción o un EP: es una experiencia sonora y visual que captura la atmósfera vibrante de noviembre en Cartagena —mes de independencia, fiesta y memoria—, reinterpretada desde el lenguaje electrónico y contemporáneo de Pargo Project.

El proyecto rinde homenaje a los sonidos tradicionales reinterpretándolos con sintetizadores, beats experimentales y samples de calle, logrando un diálogo entre el pasado festivo y la modernidad musical.

“Queríamos que noviembre sonara a lo que realmente es en Cartagena: un caos hermoso, una vibración colectiva que mezcla historia, baile y resistencia. Noviembronic es la forma en que traducimos eso al sonido.” — Pargo Project

Después de sus producciones “La Charanga del Pargo”, “Mi Fiesta”, “Me llama la rumba” y “La Bollona”, Pargo Project reafirma su identidad como laboratorio musical que combina instrumentos tradicionales (gaita, tambora, acordeón, violín) con bases electrónicas, samplers y visuales inmersivos. Con Noviembronic, el grupo consolida una estética propia que conecta lo local con lo global, apostando por un sonido híbrido que resuena tanto en los escenarios culturales como en la pista de baile.

El estreno de Noviembronic está acompañado de videos y looks fotográficos conceptuales capturados en espacios patrimoniales de Cartagena, con una puesta visual que mezcla performance, luces y símbolos de la identidad festiva.

Bajo el liderazgo del Dj productor Kike Serrano, Pargo Project combina experiencia, técnica y experimentación escénica. “No queremos reproducir la fiesta, queremos reimaginarla. Pargo Project es un diálogo entre lo ancestral y lo contemporáneo