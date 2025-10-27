Durante diez días el Puente Antonia Santos que comunica a Girón con Bucaramanga tendrá cierre vial

Bucaramanga

Por razones de mantenimiento y reposición de las juntas de dilatación del puente Antonia Santos de Girón, desde hoy lunes 27 de octubre y durante 10 días, se presentará el cierre parcial de calzada en este puente que comunica a Girón con Bucaramanga.

Así lo confirmó el programa vía de las Cigarras, quienes socializaron sobre estos trabajos de mantenimiento que requiere la estructura del puente.

“La Secretaría de Tránsito realizó la aprobación del plan de manejo de tráfico para la concesión Vía de las Cigarras, que es quien tiene la administración de este tramo vial que comprende la ruta que viene desde Ríonegro, pasando por Bucaramanga y entrando a Girón por el anillo vial hasta el Palenque y de ahí sube hacia el aeropuerto”, comentó Juan José Gómez, secretario de tránsito de Girón.

Lea también: Alerta por ola de violencia en Bucaramanga: seis sicariatos se registraron en este fin de semana

Durante este cierre que se presentará, hasta el lunes 10 de noviembre, Vías de las Cigarras recomienda tomar la ruta alterna hacia Floridablanca, desviando por el sector del Rincón de Girón, para evitar congestiones en este corredor. Las autoridades de tránsito piden paciencia a los usuarios y recuerdan que estas labores son de extrema necesidad.

“En esta oportunidad el trabajo de mantenimiento que se va a realizar es la reposición de las juntas del Puente Antonia Santos, que están deterioradas y representan un riesgo para los actores viales que transitan por esa zona. Los trabajos tendrán una duración que se extiende hasta el día lunes 10 de noviembre y se realizará el cierre parcial de la mitad de la vía en cada uno de los sentidos, trabajando aproximadamente semana y media en cada tramo",