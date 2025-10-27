Más de 2.000 autopartes incautadas en Bogotá: conozca los riesgos de comprarlas de forma ilegal. Foto: Secretaría de Seguridad.

Bogotá D.C

La Policía Metropolitana de Bogotá en lo que va de 2025 ha incautado más de 2.000 autopartes ilegales en la ciudad. De ahí que la Secretaría de Seguridad hace un llamado a la ciudadanía para que evite la compra de autopartes de dudosa procedencia o en lugares no autorizados.

Al comprar un repuesto ilegal, puede haber un vehículo robado, por lo que las personas terminan, sin saberlo, financiando el delito y contribuyendo a que más ciudadanos sean víctimas del hurto de automotores en la ciudad.

“Cada vez que alguien compra una autoparte ilegal, está fortaleciendo las redes que se dedican al robo de vehículos en la ciudad. La invitación es a comprar de manera responsable, exigir factura y verificar la procedencia de los repuestos. Combatir este delito depende también de las decisiones cotidianas de los ciudadanos”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Sin embargo, las consecuencias no son solo legales, sino que puede representar un riesgo para la seguridad vial.

Pérdida de la garantía del vehículo: instalar un repuesto no certificado puede afectar la validez de la garantía del automóvil o la motocicleta.

Riesgo para la seguridad propia y de los demás: un repuesto ilegal o de contrabando puede fallar en cualquier momento y causar un accidente.

Cometer el delito de receptación: si las autoridades lo descubren con un repuesto robado, podría pagar hasta 8 años de cárcel.

Mayores costos a largo plazo: los repuestos no certificados tienen menor durabilidad y pueden afectar el funcionamiento general del vehículo, lo que se traduce en mayores gastos de reparación.

Afectación al comercio legal y alimentación de la cadena criminal: cada compra ilegal debilita a los talleres, distribuidores y marcas que cumplen con la ley y trabajan de manera formal y aumenta la demanda de repuestos robados.

Operativos contra las autopartes

La Policía Metropolitana de Bogotá unió esfuerzos con la Secretaría de Seguridad para combatir la criminalidad y el mercado ilegal de autopartes en la ciudad.

Solo en septiembre, se incautaron 250 motores con identificación falsa que se encontraban escondidos en un sótano en el sector de La Estanzuela, en el centro de Bogotá.

La Estanzuela, el Siete de Agosto y el Restrepo son los sectores en los que se han logrado los resultados más contundentes. Más de 2.000 autopartes y más de 800 motores con sistemas regrabados fueron incautados.

La Secretaría de Seguridad reitera que una forma efectiva de frenar el robo de vehículos es no adquirir autopartes ilegales. Recomiendan verificar siempre la procedencia del producto, comprar en establecimientos autorizados y exigir la factura.