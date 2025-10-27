Luis Fernando Sanabria, nuevo gerente de la Región Central RAP-E

Boyacá

La Región Central RAP-E tiene nuevo gerente. Se trata de Luis Fernando Sanabria, abogado de 54 años, egresado de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sector ambiental y regional.

Sanabria ingresó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en 2013, donde ejerció diferentes responsabilidades, entre ellas: secretario general, Asesor de la Dirección General, director regional en Chiquinquirá y Sumapaz, director regional encargado en Soacha, Sabana Centro y Bogotá–La Calera; jefe encargado de Talento Humano y director encargado de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano.

El exalcalde de Chiquinquirá, Luis Fernando Sanabria Martínez fue elegido nuevo gerente de @LaRegionCentral. El gobernador, @CarlosAmayaR celebró la decisión y anunció que, desde la Junta Directiva continúan trabajando en proyectos para las comunidades. pic.twitter.com/znlrh4638l — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 27, 2025

El nuevo gerente agradeció la confianza otorgada por el alcalde de Bogotá y los gobernadores de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Huila, quienes respaldaron su elección.

“A partir del día de hoy he sido elegido como nuevo gerente de la Región Central RAP-E. Esto significa poder dar respuestas concretas y continuar con lo que hemos logrado durante los últimos 14 años en la CAR, donde desarrollamos una misión 100 % ambiental”, señaló Sanabria.

El funcionario destacó que ahora tendrá la responsabilidad sobre un territorio conformado por 357 municipios, en el que se deberá avanzar en temas estratégicos como la seguridad alimentaria, la movilidad, el transporte y el recurso hídrico.

“Es un reto altamente exigente, pero con un buen equipo de trabajo y el apoyo de las autoridades departamentales, el Distrito de Bogotá y los medios de comunicación, lograremos responder a las expectativas de los ciudadanos, los campesinos y las instituciones”, afirmó.

Proyección internacional para la Región Central

Sanabria aseguró que una de sus metas será posicionar a la RAP-E como líder nacional, aprovechando su peso territorial y político como la región asociativa más grande del país.

“Se abren muchas puertas en la comunidad internacional. Debemos gestionar alianzas con países como Italia, que ha manifestado su interés en suscribir un convenio para apoyar proyectos de seguridad alimentaria. Cada gerente deja su propio sello, y el mío será la consecución de aliados para materializar los proyectos que ya existen en la entidad”, puntualizó.

Luis Fernando Sanabria se convierte en el segundo boyacense en ocupar la gerencia de la Región Central y, durante su paso por la CAR, fue el primer representante del departamento en alcanzar un rol de liderazgo de esta magnitud dentro de la entidad.