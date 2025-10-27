La carta del exministro Cristo para el Frente Amplio: “No puede ser una simple coalición mecánica”
El exministro Juan Fernando Cristo profundizó en la importancia de la conformación del Frente Amplio para las elecciones del próximo año.
El exministro del Interior Juan Fernando Cristo envió una carta dirigida a Carolina Corcho, Iván Cepeda y Roy Barreras, en la que propone un debate profundo sobre el significado y propósito del Frente Amplio, una coalición que busca unir a sectores liberales, progresistas, verdes e independientes para avanzar en las transformaciones sociales del país.
“El Frente Amplio no puede ser una simple coalición electoral. Debe ofrecer a los colombianos un proyecto de país que garantice transformaciones sociales y políticas duraderas”, señaló Cristo.
¿Cuáles son los temas clave que propone Juan Fernando Cristo?
En la carta, el exministro invita a debatir sobre seis temas fundamentales para el futuro del Frente Amplio y del país:
1. Seguridad y paz total: plantea la necesidad de definir una estrategia integral frente a los grupos armados ilegales y un marco jurídico claro para eventuales negociaciones.
2. Sistema de salud: propone un consenso nacional para garantizar continuidad en los tratamientos, medicamentos y atención oportuna a los pacientes.
3. Autonomía territorial: insiste en reducir el centralismo y fortalecer los departamentos y municipios, a partir de la Ley de Competencias y el Acto Legislativo 03 de 2024.
4. Crisis fiscal: pide definir un plan para reducir el déficit, priorizar la inversión pública y establecer una relación transparente con el empresariado.
5. Transición energética: sugiere avanzar hacia una política ambiental responsable, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y las exportaciones.
6. Reformas institucionales: cuestiona si el país necesita una nueva Constituyente o reformas a la Constitución de 1991, y llama a defender la separación de poderes.
Más allá del gobierno Petro
El exministro Cristo advirtió que el Frente Amplio no debe reducirse a un “proyecto del presidente Gustavo Petro”, sino consolidarse como un movimiento de largo aliento, similar a experiencias como la Concertación chilena o el Frente Amplio uruguayo.
Según su carta, el objetivo debe ser construir políticas de Estado duraderas para superar “la guerra y la desigualdad, los dos mayores males que aquejan a Colombia”.
Llamado al diálogo y la concertación
El exministro invitó a las distintas fuerzas políticas a dejar atrás los ataques personales y concentrarse en un debate serio de programas y propuestas sensatas, tras los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico.
“Debemos pasar de los insultos y descalificaciones a una propuesta concertada que represente a millones de colombianos que no quieren volver al pasado”, concluyó Cristo.