La carta del exministro Cristo para el Frente Amplio: “No puede ser una simple coalición mecánica”

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo envió una carta dirigida a Carolina Corcho, Iván Cepeda y Roy Barreras, en la que propone un debate profundo sobre el significado y propósito del Frente Amplio, una coalición que busca unir a sectores liberales, progresistas, verdes e independientes para avanzar en las transformaciones sociales del país.

“El Frente Amplio no puede ser una simple coalición electoral. Debe ofrecer a los colombianos un proyecto de país que garantice transformaciones sociales y políticas duraderas”, señaló Cristo.

¿Cuáles son los temas clave que propone Juan Fernando Cristo?

En la carta, el exministro invita a debatir sobre seis temas fundamentales para el futuro del Frente Amplio y del país:

1. Seguridad y paz total: plantea la necesidad de definir una estrategia integral frente a los grupos armados ilegales y un marco jurídico claro para eventuales negociaciones.

2. Sistema de salud: propone un consenso nacional para garantizar continuidad en los tratamientos, medicamentos y atención oportuna a los pacientes.

3. Autonomía territorial: insiste en reducir el centralismo y fortalecer los departamentos y municipios, a partir de la Ley de Competencias y el Acto Legislativo 03 de 2024.

4. Crisis fiscal: pide definir un plan para reducir el déficit, priorizar la inversión pública y establecer una relación transparente con el empresariado.

5. Transición energética: sugiere avanzar hacia una política ambiental responsable, sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y las exportaciones.

6. Reformas institucionales: cuestiona si el país necesita una nueva Constituyente o reformas a la Constitución de 1991, y llama a defender la separación de poderes.

Más allá del gobierno Petro

El exministro Cristo advirtió que el Frente Amplio no debe reducirse a un “proyecto del presidente Gustavo Petro”, sino consolidarse como un movimiento de largo aliento, similar a experiencias como la Concertación chilena o el Frente Amplio uruguayo.

Según su carta, el objetivo debe ser construir políticas de Estado duraderas para superar “la guerra y la desigualdad, los dos mayores males que aquejan a Colombia”.

Llamado al diálogo y la concertación

El exministro invitó a las distintas fuerzas políticas a dejar atrás los ataques personales y concentrarse en un debate serio de programas y propuestas sensatas, tras los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico.

“Debemos pasar de los insultos y descalificaciones a una propuesta concertada que represente a millones de colombianos que no quieren volver al pasado”, concluyó Cristo.