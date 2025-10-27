Juez ordena al presidente Gustavo Petro retractarse por comentario contra Paloma Valencia

El juzgado 46 Administrativo de Bogotá le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse, en el término de 5 días, por un comentario en la que vinculó a la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, con los ‘falsos positivos’.

El jefe de Estado trinó en su cuenta de X el 29 de septiembre señalándola de “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública.

En la tutela, la congresista del Centro Democrático advirtió que el primer mandatario “podría configurar el delito de hostigamiento por ideología política, el cual, conforme a la jurisprudencia constitucional, no requiere la materialización del daño sino la generación de un riesgo comunicativo”.

La Presidencia de la República pidió declarar improcedente la tutela, porque no acudió a las vías exactas para ello. El Juzgado concluyó que no se trató de un debate político sino de una “afirmación carente de verificación mínima y de sustento probatorio, emitida en un contexto que no justifica la afectación a la honra ni a la reputación de la accionante”.

“Las expresiones emitidas por la parte del señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la accionante, al tratarse de afirmaciones sin sustento fáctico suficiente, proferidas en un contexto que no justifica su difusión ni su contenido”, advierte el juzgado.