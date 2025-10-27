Iván Duque es un“ingrato y desleal”, con muchos errores durante su gobierno: Andrés Guerra

En un giro que evidencia las profundas fracturas internas en el Centro Democrático, el senador y precandidato presidencial Andrés Guerra se refirió sin tapujos al legado del expresidente Iván Duque, atribuyéndole la impopularidad que, a su juicio, pavimentó el camino para la victoria de Gustavo Petro. Las declaraciones se dieron durante su participación en el programa ‘Sin Anestesia’ de La Luciérnaga, en Caracol Radio.

Al ser cuestionado sobre los errores de la administración Duque y cómo no repetirlos, Guerra, quien se presentó como el gerente de la campaña de Duque en Antioquia que le aportó “un millón ochocientos cuarenta y cinco mil votos”, no dudó en señalar al expresidente.

“Creo que era un hombre inteligente, un hombre preparado y decente, pero tenía la enfermedad más grave que puede tener el ser humano de ser ingrato y desleal“, afirmó el precandidato del Centro Democrático, en una de las críticas más frontales y personales provenientes de su propio partido.

“Duque fue un ingrato”

Guerra no solo se limitó a la deslealtad personal, sino que la vinculó directamente con decisiones de gobierno que consideró desastrosas. “Fui también su primer opositor en el Centro Democrático. Creo que el tema de hacernos una reforma tributaria en el corazón de una pandemia, cuando el momento de salud pública era tan difícil y la economía era tan difícil, era un desastre esa decisión", recordó.

El senador fue más allá al asegurar que la postura de Duque careció, “sobre todo, de lealtad y gratitud con el hombre que lo llevó a la presidencia“, en una clara referencia al fundador y líder máximo del partido, Álvaro Uribe Vélez. Esta afirmación sitúa la “ingratitud” no solo como un defecto de carácter, sino como un error político cardinal que fracturó la base del uribismo.

Uribe y la dificultad para elegir aliados leales

Al profundizar en el tema, Andrés Guerra extendió su crítica a la capacidad de Uribe para seleccionar a sus sucesores. “Se equivoca el presidente Uribe cada vez que elige, ha elegido ingrato solamente”, sentenció, en una observación que sin eximir a su líder, recalca un patrón problemático dentro del partido.

Sin embargo, Guerra aclaró que la gratitud y la lealtad no son materias que se aprendan en la política. “¿En qué universidad pública o privada le enseñan a uno de gratitud? En ninguna. Esa es la formación personal... eso es solvencia política, eso es un tema que hace falta en el ser humano: la gratitud y la lealtad que no se enseña en ninguna parte", reflexionó, contrastando su postura con lo que él considera la voltereta de otros políticos.