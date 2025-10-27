Gobernación de Norte de Santander realizó la entrega de elementos logísticos al ejército nacional. / Foto: Jenny Márquez.

Norte de Santander

La gobernación de Norte de Santander realizó la entrega de elementos logísticos al ejército nacional, para el fortalecimiento de las capacidades operativas.

Se trata de entregas de dotación, que según lo indicó George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, permitirá fortalecer las capacidades operativas del Ejército Nacional en todo el departamento. Esta es la primera de tres entregas que hará la gobernación en lo que resta del año.

Más información Sigue la preocupación en el Catatumbo por la llegada de más grupos armados al territorio

“Es un compromiso de la Gobernación de Norte de Santander y en cumplimiento de nuestro plan de desarrollo 2024-2027 de poder entregar estos elementos logísticos a nuestro Ejército Nacional. Aquí, aparte de que ganan nuestros soldados, también gana la seguridad” dijo el funcionario.

Agregó que es “una apuesta que ha hecho el señor gobernador, que va a llevar bienestar a las comunidades. Los elementos entregados están bajo una ficha técnica internacional, tanto las carpas como los alojamientos”.

Así mismo indicó que se ha tenido “un avance importante, porque está es la primera entrega de tres que vamos a hacer en el departamento para fortalecer nuestras fuerzas militares”. Las otras entregas serán para El Tarra y Hacarí.