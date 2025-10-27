Fuerte cruce entre concejal Laura Silva y funcionario Fernando Cepeda durante debate presupuestal

Durante las sesiones extraordinarias, que van hasta el 26 de mayo, el Concejo de Tunja estudiará un único proyecto de acuerdo sobre cambio de uso de suelo.

Durante la sesión del domingo, la concejal Silva Roldán interpeló al funcionario Fernando Cepeda Londoño, delegado de la Alcaldía para sustentar el presupuesto, por inconsistencias en los informes financieros. «...Las cifras no cuadran. Aquí estamos viendo un manejo discrecional de los recursos que deberían garantizar la equidad de género en Tunja...», advirtió la cabildante ante la plenaria.

Cepeda respondió que los montos corresponden a ajustes técnicos realizados en el proceso de armonización presupuestal. «...No existe ninguna irregularidad. Todo está debidamente sustentado con los anexos que entregamos al Concejo...», afirmó el funcionario, insistiendo en que los programas para las mujeres se mantendrán dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2024–2027.

El debate se tornó más tenso cuando Silva Roldán acusó a algunos de sus colegas de «...alinearse con la Administración...» en lugar de ejercer control político. «...No puede haber complicidad cuando hablamos de recursos para las mujeres. Este Concejo debe estar del lado de la transparencia y no del silencio...», expresó con vehemencia. Su intervención fue aplaudida por parte del público asistente.

Tras el cruce de declaraciones, la concejal denunció públicamente que fue víctima de violencia política de género por parte de funcionarios y concejales que intentaron interrumpir su intervención. «...Cada vez que una mujer levanta la voz en política, se le trata de histérica o de enemiga. Pero no vamos a callar...», sostuvo. La mesa directiva del Concejo anunció que revisará las actas para determinar si hubo faltas al reglamento durante la sesión.