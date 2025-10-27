El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza los clásicos que se jugaron en el mundo el fin de semana.

Millonarios viene de vencer a Santa Fe en el clásico / Colprensa.

Millonarios viene de vencer a Santa Fe en el clásico / Colprensa.

Jeison Rodríguez

¿Se mete Millonarios?

¿Se mete Millonarios?

44:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Millonarios viene de vencer a Santa Fe en el clásico / Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Millonarios ante Santa Fe en el clásico capitalino. Steven dijo: “Lo dije y lo repito, y lo sostengo por que lo dije en su momento, que si Millonarios ganaba el clásico, se metía a los ocho. Ya si después no clasifica, me toca tragarme mis palabras”. Sobre el tema César agregó: “Yo creo que Millonarios fue superior a Santa Fe. En el primer tiempo Millonarios si tuvo oportunidades y en el segundo fue mejor hasta antes de la expulsión de Victoria”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad