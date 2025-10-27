El Pulso del Fútbol, 27 de octubre de 2025

Millonarios viene de vencer a Santa Fe en el clásico / Colprensa.

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Se mete Millonarios? 44:24 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Millonarios viene de vencer a Santa Fe en el clásico / Colprensa.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la victoria de Millonarios ante Santa Fe en el clásico capitalino. Steven dijo: “Lo dije y lo repito, y lo sostengo por que lo dije en su momento, que si Millonarios ganaba el clásico, se metía a los ocho. Ya si después no clasifica, me toca tragarme mis palabras”. Sobre el tema César agregó: “Yo creo que Millonarios fue superior a Santa Fe. En el primer tiempo Millonarios si tuvo oportunidades y en el segundo fue mejor hasta antes de la expulsión de Victoria”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube